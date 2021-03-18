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【網民熱話】30歲肥宅失業兩年 靠父母錢炒股 戶口累積600萬　網民：可以教我投資嗎？

理財智慧 17:08 2021/03/18

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近日在討論區，就有台灣網民發文，稱自己是個30歲的肥宅，已失業快兩年，卻是個投資達人。由於家境不錯，爸媽給了他一些資金，結果在他投資有道下，令股票戶口及銀行存款戶口累積了2,300萬台幣（約600萬港元）。結果讓不少網友大為驚嘆，紛紛要求他傳授炒股之道。

點擊看事主經歷：

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【職場熱話】上班族月薪16k 一天只忙兩小時 餘下時間和上司打機 憂「浪費人生」想辭職 【下一頁

事主更附上兩張截圖，圖中顯示事主的證券戶口擁有股票市值超一千八百萬台幣（約五百萬港元），而銀行戶口餘額亦有五百萬台幣（約一百萬港元）。

    點擊圖片放大
    +2

【職場熱話】新人上班第一天覺得緊張 吃完午餐直接回家 工作半天就辭職  【下一頁

帖文一出引起網民迴響，不少網民都笑言「沒關係有女朋友就不廢，要不要選我」、「缺男友嗎，哈哈」、「爸，你怎麼發文了呢」、「沒關係，我帶你運動減肥，不過你要出錢」、「匯款給我，我教你體驗真實的人生」、「解決方法很簡單，錢給我就好了，你再出去工作賺錢」、「學會投胎比學會投資還要重要」

亦有不少在留言區下求投資心得，「改天貼文教大家怎麼投資」、「不知道有推薦什麼新手可以了解的書籍嗎？」、「我不求錢，只想要介紹該買什麼股票」、「可以教我如何投資嗎？」、「求版主投資的方法。」

 

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責任編輯：黃苑筠

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