  • 26°C
香港時間 : 2021318日 (四) 16:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【太古新盤】灣仔星街EIGHT STAR STREET價單登場　折實最平1,551萬起　太古地產：對銷情有信心

股樓投資 16:09 2021/03/18

分享：

太古地產（01972）旗下灣仔星街項目EIGHT STAR STREET公布首張價單，涉及30伙單位，實用面積431至913平方呎，定價1,632.9萬元至4,413.7萬元，實用呎價則約34,743元至48,343元。值得留意的是，發展商只提供建築期付款方案，若於指定日期前入市，可享有5%折扣，折實價由1,551.3萬元起，至最貴4,193萬元，折實呎價則約33,006元至45,926元。 

太古地產住宅業務董事杜偉業說，這批單位定價參考同區系內星域軒，以及港島區的特色單位。他續說，近期樓市交投暢旺，不只是中小型單位，就連豪宅也包括在內，可見住宅需求大，故對項目銷情有信心，並看樓市前景。EIGHT STAR STREET將今日（18日）起收票，下周六（27日）公開發售。  

    點擊圖片放大
    +6
    +5

資料顯示，EIGHT STAR STREET位於灣仔星街8號，提供37個單位，實用面積431至1,198平方呎，預計於明年12月底落成。早前項目已推出3伙招標，終售出2伙，其中19樓A室以4,250萬元易手，呎價46,550元，較指引價貴11%。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 EIGHT STAR STREET 太古地產

上一篇文章

【大行報告】醫學美容業務成新增長引擎　花旗籲買入康哲藥業 大升目標價134%

下一篇文章

【線上賞花】網上香港花卉展覽明日登場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【股市熱話】公司唔玩股票同事都入市 憂股災信號出現　網民：等終極一跌
【股市熱話】公司唔玩股票同事都入市 憂股災信號出現　網民：等終極一跌
【大行報告】內地旅遊業復甦　大摩估呢隻股60日內將跑贏大市　機會率達70％以上
【大行報告】內地旅遊業復甦　大摩估呢隻股60日內將跑贏大市　機會率達70％以上
【一家三口安樂窩】80後夫婦擲60萬裝修上車盤　設計師善用玻璃間隔　增屋內透光度　580呎單位變LINE FRIENDS展覽館
【一家三口安樂窩】80後夫婦擲60萬裝修上車盤　設計師善用玻璃間隔　增屋內透光度　580呎單位變LINE FRIENDS展覽館
【職場熱話】公司秘書耍小聰明 印50白紙慳功夫 老闆唔欣賞竟即炒？ 網民：你有沒有懶到咁？
【職場熱話】公司秘書耍小聰明 印50白紙慳功夫 老闆唔欣賞竟即炒？ 網民：你有沒有懶到咁？
【樓市故事】盈翠半島單邊3房擁超靚海景 住同屋苑慈父一睇即斥1275萬承接 同囝囝可以住近啲
【樓市故事】盈翠半島單邊3房擁超靚海景 住同屋苑慈父一睇即斥1275萬承接 同囝囝可以住近啲
【異動股】這隻新能源股發盈警 預期全年虧損最少58億人幣 全日不跌反大升近一成
【異動股】這隻新能源股發盈警 預期全年虧損最少58億人幣 全日不跌反大升近一成