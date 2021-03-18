【太古新盤】灣仔星街EIGHT STAR STREET價單登場　折實最平1,551萬起　太古地產：對銷情有信心

太古地產（01972）旗下灣仔星街項目EIGHT STAR STREET公布首張價單，涉及30伙單位，實用面積431至913平方呎，定價1,632.9萬元至4,413.7萬元，實用呎價則約34,743元至48,343元。值得留意的是，發展商只提供建築期付款方案，若於指定日期前入市，可享有5%折扣，折實價由1,551.3萬元起，至最貴4,193萬元，折實呎價則約33,006元至45,926元。

太古地產住宅業務董事杜偉業說，這批單位定價參考同區系內星域軒，以及港島區的特色單位。他續說，近期樓市交投暢旺，不只是中小型單位，就連豪宅也包括在內，可見住宅需求大，故對項目銷情有信心，並看樓市前景。EIGHT STAR STREET將今日（18日）起收票，下周六（27日）公開發售。

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資料顯示，EIGHT STAR STREET位於灣仔星街8號，提供37個單位，實用面積431至1,198平方呎，預計於明年12月底落成。早前項目已推出3伙招標，終售出2伙，其中19樓A室以4,250萬元易手，呎價46,550元，較指引價貴11%。

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