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【展覽復辦】網上香港花卉展覽明日舉行　18區公園設置精緻園圃、主題花花圃及鬱金香花圃（附連結）

商業 16:11 2021/03/18

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2021年網上香港花卉展覽（網上花展）設置於全港18區指定公園。（康樂及文化事務署提供）

2021年網上香港花卉展覽（網上花展）設置於全港18區指定公園。今年展覽的主題花為杜鵑，以「全城花．傳承愛」為主題，並將於明日（3月19日）上午10時至4月19日舉行。民眾毋須外出，可透過專題網頁，以3D虛擬導覽，一次觀賞20個園林花圃。

例如位於九龍公園的主題花花圃，展出多個特別品種的杜鵑花外，還有7個超過1.5米高、使用超過7,000株莫氏蘭及石斛蘭鑲嵌而成的大型立體杜鵑花造型展品。於中西區海濱長廊（中環段），則有約1.5萬株鬱金香放在維港海旁。

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投票揀選最喜愛東方及西方園圃　贏獎品
網上花展設有介紹杜鵑花傳說的動畫，以及講解賞花、影花、種花要訣的示範等。為了增加互動性，推出了互動遊戲，以及花展WhatsApp動態貼圖。

民眾除了加活動外，還可參與網上花展的投票活動，投選18區「我最喜愛的東方園圃」及「我最喜愛的西方園圃」，有機會贏取獎品。

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科學館辦花花世界感官遊
另外，香港科學館明日起，舉辦「花花世界感官遊」展覽。民眾可透過互動展品和五感體驗，找尋花瓣隱藏的秘密圖案、觸摸不同質感的植物、追溯以花入饌的歷史等。

香港科學館每日實施特別開放時間，由上午10時至下午5時（休館日除外），並會採取分段式入場，及限制館內人數以控制人流。香港中央圖書館及大會堂公共圖書館，亦特別展出花卉園藝書籍，以及以春天和花為主題的兒童故事書。

責任編輯：馬意文

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