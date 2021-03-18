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Reddit散戶再出動 群起助養3500隻大猩猩

環球經濟金融 15:41 2021/03/18

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美國Reddit論壇群組WallStreetBets的一眾網民，於遊戲驛站（GameStop，美：GME）沽空大戰一役，挾爆對沖基金，一戰成名。這群WallStreetBets戰狼再有驚人之舉，有成員發起向動物慈善團體捐錢，獲熱烈響應，成功籌得逾35萬美元，助養3500隻大猩猩。

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事源一名用戶名稱為Pakistani_in_MURICA的網民，在WallStreetBets群組發帖文，指已用GameStop的名義，助養了一隻大猩猩，帖文獲廣泛迴響，很多網民讚好，不少人效法捐錢，不足一周成功籌集35萬美元。

獲捐款的保養團體The Dian Fossey Gorilla Fund表示，對捐款感驚訝及喜悅，形容網民的行動令世界變得不同。基金亦特別在其網站上，加設Reddit網民喜歡用的「猩猩團結力量大（Apes Together Strong）」口號，表達感謝。

大猩猩對WallStreetBets成員來講，是具特別意義的動物，成員對《猩球崛起》（Rise of the Planet of the Apes）系列電影著迷，戲中對白「猩猩團結力量大」在論壇中老是常出現。

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電影中大猩猩團結一致，戰勝危機的劇情，與散戶合力與大戶對撼，大衛戰勝歌利亞的戲碼，頗有相近之處，用戶因而對猩猩情有獨鍾，不少Reddit仔亦自稱「猿Apes」。

責任編輯：林建忠

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