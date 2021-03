Reddit散戶再出動 群起助養3500隻大猩猩

美國Reddit論壇群組WallStreetBets的一眾網民,於遊戲驛站(GameStop,美:GME)沽空大戰一役,挾爆對沖基金,一戰成名。這群WallStreetBets戰狼再有驚人之舉,有成員發起向動物慈善團體捐錢,獲熱烈響應,成功籌得逾35萬美元,助養3500隻大猩猩。

事源一名用戶名稱為Pakistani_in_MURICA的網民,在WallStreetBets群組發帖文,指已用GameStop的名義,助養了一隻大猩猩,帖文獲廣泛迴響,很多網民讚好,不少人效法捐錢,不足一周成功籌集35萬美元。

獲捐款的保養團體The Dian Fossey Gorilla Fund表示,對捐款感驚訝及喜悅,形容網民的行動令世界變得不同。基金亦特別在其網站上,加設Reddit網民喜歡用的「猩猩團結力量大(Apes Together Strong)」口號,表達感謝。

大猩猩對WallStreetBets成員來講,是具特別意義的動物,成員對《猩球崛起》(Rise of the Planet of the Apes)系列電影著迷,戲中對白「猩猩團結力量大」在論壇中老是常出現。

電影中大猩猩團結一致,戰勝危機的劇情,與散戶合力與大戶對撼,大衛戰勝歌利亞的戲碼,頗有相近之處,用戶因而對猩猩情有獨鍾,不少Reddit仔亦自稱「猿Apes」。

責任編輯:林建忠