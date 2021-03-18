  • 24°C
香港時間 : 2021318日 (四) 18:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【異動股】美圖再斥近4億元購入虛擬貨幣 全日急升逾一成

股樓投資 17:55 2021/03/18

分享：

美圖（01357）披露，其全資子公司Miracle Vision於昨日（17日）據加密貨幣投資計畫，於公開市場交易中購買了1.6萬單位的以太幣，總對價2840萬美元（約2.2億港元），以及約386.1單位的比特幣，總對價為2160萬美元（約1.68億港元）。目前，美圖累計買入價值約9000萬美元（約7億港元）的加密貨幣。美圖全日升10.4%，收報3.09元，成交3.8億元。

【大行點睇】長建去年少賺3成續增派息 大和指業績不及另一公用股吸引  詳情請看[下一頁]

上周，美圖已公佈，在公開市場購買1.5萬單位的以太幣以及約379.1單位的比特幣，合共涉資4000萬美元（約3.1億港元）。

美圖表示，已買入的以太幣和比特幣將存放於知名加密貨幣交易平台上，加密貨幣購買的對價以現金支付，資金來源為集團現有的現金儲備，但不包括公司的首次公開發行所得的餘下款項。

【大行報告】大摩料澳門明年有全新面貌　上調多隻濠賭股目標價　首選永利澳門  詳情請看[下一頁]

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 趙家盈

美圖公司（01357） 港股 異動股 虛擬貨幣 比特幣

上一篇文章

首家大行容許客戶投資加密幣　大摩據報推比特幣基金

下一篇文章

多數黨領袖舒默望推電能車 提供優惠免稅額淘汰傳統汽車 2030年只製造電能車
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【職場熱話】面試問了一個問題 反被面試官問「關你什麼事？」 網民：你戳到他痛處
【職場熱話】面試問了一個問題 反被面試官問「關你什麼事？」 網民：你戳到他痛處
【股市熱話】公司唔玩股票同事都入市 憂股災信號出現　網民：等終極一跌
【股市熱話】公司唔玩股票同事都入市 憂股災信號出現　網民：等終極一跌
【異動股】這隻新能源股發盈警 預期全年虧損最少58億人幣 全日不跌反大升近一成
【異動股】這隻新能源股發盈警 預期全年虧損最少58億人幣 全日不跌反大升近一成
【大行報告】內地旅遊業復甦　大摩估呢隻股60日內將跑贏大市　機會率達70％以上
【大行報告】內地旅遊業復甦　大摩估呢隻股60日內將跑贏大市　機會率達70％以上
【職場熱話】公司秘書耍小聰明 印50白紙慳功夫 老闆唔欣賞竟即炒？ 網民：你有沒有懶到咁？
【職場熱話】公司秘書耍小聰明 印50白紙慳功夫 老闆唔欣賞竟即炒？ 網民：你有沒有懶到咁？
【一家三口安樂窩】80後夫婦擲60萬裝修上車盤　設計師善用玻璃間隔　增屋內透光度　580呎單位變LINE FRIENDS展覽館
【一家三口安樂窩】80後夫婦擲60萬裝修上車盤　設計師善用玻璃間隔　增屋內透光度　580呎單位變LINE FRIENDS展覽館