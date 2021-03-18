【異動股】美圖再斥近4億元購入虛擬貨幣 全日急升逾一成

美圖（01357）披露，其全資子公司Miracle Vision於昨日（17日）據加密貨幣投資計畫，於公開市場交易中購買了1.6萬單位的以太幣，總對價2840萬美元（約2.2億港元），以及約386.1單位的比特幣，總對價為2160萬美元（約1.68億港元）。目前，美圖累計買入價值約9000萬美元（約7億港元）的加密貨幣。美圖全日升10.4%，收報3.09元，成交3.8億元。

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上周，美圖已公佈，在公開市場購買1.5萬單位的以太幣以及約379.1單位的比特幣，合共涉資4000萬美元（約3.1億港元）。

美圖表示，已買入的以太幣和比特幣將存放於知名加密貨幣交易平台上，加密貨幣購買的對價以現金支付，資金來源為集團現有的現金儲備，但不包括公司的首次公開發行所得的餘下款項。

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