【線上賞花】網上香港花卉展覽明日登場

疫情未見盡頭，香港人已逾年無法外遊，可惜一踏出家門就要戴好口罩，不過現時科技發達，安坐家中都可賞花。由康文署舉辦2021年網上香港花卉展覽將於明日（19日）上午10時於專題網頁（www.hkflowershow.hk）登場，花展舉辦至4月19日。市民可免卻舟車勞頓，一次過盡覽20個設計別致、繁花盛開的園林花圃，感受今屆網上花展帶來的喜悅。



今年網上花展主題為「全城花．傳承愛」，主題花為杜鵑。網上花展內容豐富，透過3D虛擬導覽，市民可從360度欣賞遍布在港九新界選定公園的二十個東方與西方園林造景和特色花圃。十八區園圃各具特色，設計中不乏古樸清雅的中式亭台樓閣佈局、清幽閑靜的日式裝潢、充滿自然氣息的泰式擺設，以及花團錦簇、童趣無限的西式庭院佈置。

今年主題花杜鵑，查看更多圖片：

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位於九龍公園的主題花花圃，除展出多個特別品種的杜鵑花外，更有七個超過1.5米高、使用七千多株莫氏蘭及石斛蘭鑲嵌而成的大型立體杜鵑花造型展品，展現杜鵑花的優美形態。一向備受市民和攝影愛好者歡迎的鬱金香花圃，設置於中西區海濱長廊（中環段），約一萬五千株色彩繽紛的鬱金香，綻放於維港海旁。市民與兩個特色花圃近距離打卡，只需透過「康文＋＋＋」Instagram專頁的濾鏡自拍精美照片，便猶如置身現場美景。

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網上花展亦有介紹杜鵑花傳說的有趣動畫；全城杜鵑花盛開的片段；講解賞花、影花、種花要訣的專題示範；以及歷屆花展主題花和精華片段。市民更可參與益智的互動遊戲，增進花卉小知識；亦可下載精美的花展WhatsApp動態貼圖與親友開心分享。市民還可參與網上花展的投票活動，投選十八區「我最喜愛的東方園圃」及「我最喜愛的西方園圃」，便有機會羸取獎品。

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此外，香港科學館特別舉辦「花花世界感官遊」展覽，並於明日起開放，讓市民可以透過互動展品和五感體驗，窺探花瓣隱藏的秘密圖案、觸摸不同質感的植物、細聽它們的節奏韻律、追溯以花入饌的歷史由來以及應用芬芳花香增添生活情趣。香港科學館每日實施特別開放時間由上午10時至下午5時（休館日除外），並將採取分段式入場，及限制館內人數以控制人流。詳情請參閱科學館網頁。



香港中央圖書館及大會堂公共圖書館亦特別展出花卉園藝書籍及以春天和花為主題的兒童故事書，而香港公共圖書館網頁更精選了一系列有關園藝與花卉的電子書供線上閱讀。有關活動最新資訊，請瀏覽香港花卉展覽專題網頁。

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責任編輯：陳楚琨

