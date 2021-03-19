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【櫻花商機】崇光百貨辦「Sakura Fair」　設多款春日櫻花主題貨品   

商業 10:00 2021/03/19

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春天是櫻花盛開的季節，不少零售商把握櫻花商機吸客。崇光銅鑼灣店於3月17至4月27日期間舉行「Sakura Fair」，有多款櫻花主題或粉紅色系的精選貨品，包括珠寶首飾、家品電器、餐具食品等。

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除了一系列的「Sakura Fair」焦點貨品外，同時為SOGO Rewards會員提供多重購物禮遇，優惠如下：
 
1）3月17日至4月6日期間，會員凡於新翼B1/F珠寶及手錶部，即日單一購物滿$1,500，即可以優惠價$10換購本地知名插畫家Mickco設計之手提袋及口罩套裝1份。

2）4月7日至4月27日期間，會員凡於新翼B1/F珠寶及手錶部，即日單一購物滿$1,500，即可以優惠價$10換購本地知名插畫家Mickco設計之手挽袋1個。

3）3月17日至4月20日期間，會員凡於2/F女士服裝部，即日單一購物滿$1,500，即可以優惠價$168換購COPPERLINE環保可水洗三層抗菌過濾口罩（櫻花限定版），或Aurora櫻花限定晴雨傘1份。

4）3月17日至4月27日期間，會員凡於3/F時尚輕便服飾部，即日累積購物滿$1,200（不多於2張發票），即可以優惠價$10換購知名時尚插畫家Mickco設計之限量小物袋及3個口罩套裝。

5）3月26日至4月27日期間，會員凡於3/F時尚輕便服飾部，即日累積購物滿$1,200（不多於2張發票），即可以優惠價$10換購本地知名插畫家Mickco設計之帆布袋1個。

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責任編輯：蘇穎琪

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