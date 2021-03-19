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遭拜登指摘為殺人犯 普京：彼此彼此（第四版）

環球社會熱點 10:25 2021/03/19

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美國總統拜登日前指俄羅斯總統普京為殺人犯，而且需為涉嫌干預去年美國大選「付出代價」。拜登的言論引起俄羅斯不滿，外交部召回俄羅斯駐美國大使，亦有政客要求拜登道歉；普京則回應指，彼此彼此。

（第四版增加普京發出視象會議邀請和白宮回應）

普京（Vladimir Putin）周四出席活動，慶祝俄羅斯吞併克里米亞7周年，期間被問及拜登稱他是殺手的事件，他回應道，「彼此彼此（it takes one to know one）」，並祝拜登身體健康。普京強調會在有共同利益的範疇，繼續與華府合作。

對比起普京的輕描淡寫，俄羅斯官員則強硬得多，克里姆林宮發言人認為，拜登（Joe Biden）的言論顯示他無意改善俄美關係，「這個級別的政治家不應講出這種說話，任何情況下都不能接受。」

普京及後接受電視訪問時表示，曾在拜登要求下與對方通話，在今次的評論後有意向拜登發出邀請，一同舉行視象會議,甚至是以直播的形式，繼續雙方的對話。

俄羅斯國會上議院副主席要求美方道歉，指拜登的言論不能接受，無可避免會加劇兩國已惡化的關係。

俄羅斯外交部周三（17日）宣佈，召回駐美大使安托諾夫（Anatoly Antonov），商討美俄未來關係走向，以及避免雙邊關係進一步惡化。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）透過聲明指，希望糾正由華盛頓一手導致陷入僵局的美俄關係。

拜登接受美國廣播公司（ABC）的訪問，當地時間周三早上播出。

主持問及拜登，是否確信被指向政敵下毒的俄羅斯總統普京為「殺人犯」（killer），拜登立即回應「我相信」（I do）。

拜登的回應，與前總統特朗普（Donald Trump）截然不同。特朗普2017年被問及相同問題時，回應「世界有很多殺人犯，你認為我們國家是清白的嗎？」（There are a lot of killers. You think our country's so innocent?）

美國白宮發言人普薩基（Jen Psaki）隨後表示，拜登不後悔（regret）稱普京為「殺人犯」，並迴避有關普京邀請對話的提問，指拜登已與普京對話。

俄獲普京授權影響美國大選 屢發拜登假消息 【下一頁】

歐盟不認可中俄疫苗 稱須獲監管當局批准 【下一頁】

拜登亦指，普京需要為干預去年的美國大選付出代價，而且大家會很快見到。據報美國下周將宣布制裁俄羅斯的措施。

美國國家情報總監辦公室（Office of the Director of National Intelligence）早前發表長約15頁的報告，指普京批准情報機關，向特朗普的團隊發放假消息，來誹謗及抵毀拜登。但俄羅斯一方強調這是毫無根據的指控。

責任編輯：郭麗明、嚴智勇

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