遭拜登指摘為殺人犯 普京：彼此彼此（第三版）

美國總統拜登日前指俄羅斯總統普京為殺人犯,而且需為涉嫌干預去年美國大選「付出代價」。拜登的言論引起俄羅斯不滿,外交部召回俄羅斯駐美國大使,亦有政客要求拜登道歉;普京則回應指,彼此彼此。

(第三版增加普京回應)

普京(Vladimir Putin)周四出席活動,慶祝俄羅斯吞併克里米亞7周年,期間被問及拜登稱他是殺手的事件,他回應道,「彼此彼此(it takes one to know one)」,並祝拜登身體健康。普京強調會在有共同利益的範疇,繼續與華府合作。

對比起普京的輕描淡寫,俄羅斯官員則強硬得多,克里姆林宮發言人認為,拜登(Joe Biden)的言論顯示他無意改善俄美關係,「這個級別的政治家不應講出這種說話,任何情況下都不能接受。」

俄羅斯國會上議院副主席要求美方道歉,指拜登的言論不能接受,無可避免會加劇兩國已惡化的關係。

俄羅斯外交部周三(17日)宣佈,召回駐美大使安托諾夫(Anatoly Antonov),商討美俄未來關係走向,以及避免雙邊關係進一步惡化。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃(Maria Zakharova)透過聲明指,希望糾正由華盛頓一手導致陷入僵局的美俄關係。

拜登接受美國廣播公司(ABC)的訪問,當地時間周三早上播出。

主持問及拜登,是否確信被指向政敵下毒的俄羅斯總統普京為「殺人犯」(killer),拜登立即回應「我相信」(I do)。

拜登的回應,與前總統特朗普(Donald Trump)截然不同。特朗普2017年被問及相同問題時,回應「世界有很多殺人犯,你認為我們國家是清白的嗎?」(There are a lot of killers. You think our country's so innocent?)

俄獲普京授權影響美國大選 屢發拜登假消息 【下一頁】

歐盟不認可中俄疫苗 稱須獲監管當局批准 【下一頁】

拜登亦指,普京需要為干預去年的美國大選付出代價,而且大家會很快見到。據報美國下周將宣布制裁俄羅斯的措施。

美國國家情報總監辦公室(Office of the Director of National Intelligence)早前發表長約15頁的報告,指普京批准情報機關,向特朗普的團隊發放假消息,來誹謗及抵毀拜登。但俄羅斯一方強調這是毫無根據的指控。

責任編輯:郭麗明、嚴智勇