拜登指普京為殺人犯 俄羅斯召回大使抗議（第二版）

美國總統拜登日前指俄羅斯總統普京為殺人犯，而且需為涉嫌干預去年美國大選「付出代價」。拜登的言論引起俄羅斯不滿，外交部召回俄羅斯駐美國大使，亦有政客要求拜登道歉。

（第二版更新俄羅斯回應）

克里姆林宮發言人認為，拜登（Joe Biden）的言論顯示他無意改善俄美關係，「這個級別的政治家不應講出這種說話，任何情況下都不能接受。」

俄羅斯國會上議院副主席要求美方道歉，指拜登的言論不能接受，無可避免會加劇兩國已惡化的關係。

俄羅斯外交部周三（17日）宣佈，召回駐美大使安托諾夫（Anatoly Antonov），商討美俄未來關係走向，以及避免雙邊關係進一步惡化。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）透過聲明指，希望糾正由華盛頓一手導致陷入僵局的美俄關係。

拜登接受美國廣播公司（ABC）的訪問，當地時間周三早上播出。

主持問及拜登，是否確信被指向政敵下毒的俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）為「殺人犯」（killer），拜登立即回應「我相信」（I do）。

拜登的回應，與前總統特朗普（Donald Trump）截然不同。特朗普2017年被問及相同問題時，回應「世界有很多殺人犯，你認為我們國家是清白的嗎？」（There are a lot of killers. You think our country's so innocent?）

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拜登亦指，普京需要為干預去年的美國大選付出代價，而且大家會很快見到。據報美國下周將宣布制裁俄羅斯的措施。

美國國家情報總監辦公室（Office of the Director of National Intelligence）早前發表長約15頁的報告，指普京批准情報機關，向特朗普的團隊發放假消息，來誹謗及抵毀拜登。但俄羅斯一方強調這是毫無根據的指控。

責任編輯：郭麗明、嚴智勇