俄羅斯召回駐美大使 拜登：普京干預大選要付出代價

美國總統拜登日前指俄羅斯需為涉嫌干預去年美國大選「付出代價」,因有情報機構指俄羅斯總統普京授權下於網絡攻擊拜登。俄羅斯外交部周三(17日)宣佈,召回駐美大使安托諾夫(Anatoly Antonov),就美俄外交關係的未來進行磋商。

美國國家情報總監辦公室(Office of the Director of National Intelligence)早前發表長約15頁的報告,指俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)批准情報機關,向美國前總統特朗普(Donald Trump)的幕僚團隊發放假消息,來誹謗及抵毀拜登(Joe Biden)。但俄羅斯一方強調這是毫無根據的指控。

拜登其後亦就事件發聲,聲稱普京需要為干預去年的美國大選付出代價,引起俄羅斯不滿。俄羅斯外交部周三宣佈,召回駐美大使安托諾夫返回莫斯科,商討美俄未來關係走向,以及避免雙邊關係進一步惡化。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃(Maria Zakharova)透過聲明指,希望糾正由華盛頓一手導致陷入僵局的美俄關係。

