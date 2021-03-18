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俄羅斯召回駐美大使 拜登：普京干預大選要付出代價

環球社會熱點 15:57 2021/03/18

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美國總統拜登日前指俄羅斯需為涉嫌干預去年美國大選「付出代價」，因有情報機構指俄羅斯總統普京授權下於網絡攻擊拜登。俄羅斯外交部周三（17日）宣佈，召回駐美大使安托諾夫（Anatoly Antonov），就美俄外交關係的未來進行磋商。

俄獲普京授權影響美國大選 屢發拜登假消息 【下一頁】

美國國家情報總監辦公室（Office of the Director of National Intelligence）早前發表長約15頁的報告，指俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）批准情報機關，向美國前總統特朗普（Donald Trump）的幕僚團隊發放假消息，來誹謗及抵毀拜登（Joe Biden）。但俄羅斯一方強調這是毫無根據的指控。

拜登其後亦就事件發聲，聲稱普京需要為干預去年的美國大選付出代價，引起俄羅斯不滿。俄羅斯外交部周三宣佈，召回駐美大使安托諾夫返回莫斯科，商討美俄未來關係走向，以及避免雙邊關係進一步惡化。

歐盟不認可中俄疫苗 稱須獲監管當局批准 【下一頁】

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）透過聲明指，希望糾正由華盛頓一手導致陷入僵局的美俄關係。

責任編輯：郭麗明

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