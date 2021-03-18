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【北水基金】本月83隻北水基金逆市推 料吸金1765億元

Hot Talk 16:23 2021/03/18

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機構大戶趁大跌市，借道北水股票基金撈底。

內地北水基金的吸金額又有最新統計，截至本周三（3月17日），本月共有83隻公募產品推售，平均首發規模為21.27億元（人民幣，下同），以此推斷總吸資1765.4億元。與首兩個月合共有256隻基金推出，累集8283億元相比，3月上半個月的銷情急降溫。不過，經歷股市勁玩過山車後，機構大戶開始借道基金抄底，內媒指，國投瑞銀港股通6個月定開基金，除了獲公司認購1000萬元外，亦有單一機構斥10億元下注。而先知春江水暖的聰明錢屢現，如工銀瑞信一年定開基金，有個別大戶豪擲廿億元。

上半個月僅有16隻北水基金推出【下一頁

另有10隻ETF累計接獲大戶落重注173.32億元掃貨，放眼較長線，春節後迄今，權益類ETF淨買入更達482億元，主攻科創股、芯片類、新能源及碳中和等熱門主題產品。可是，大戶谷、散戶縮，本周僅約26隻新產品上架，另有30多隻延期。雖然業界重申暫未現贖回潮，但不少新基民被套牢，乏錢再入市。

另方面，早前股市熱爆時，有年輕「基神」在B站拍片猛晒炒基勁賺，內媒指，有網紅博士生因此吸引逾萬粉絲。如今眾「基神」卻紛紛玩失蹤，或改為猛呻勁蝕的年輕人。另有新生代因基金虧本而急需「回血」，爭相放售袓宗家當，有二手網站突為此設冷靜期。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

北水流入 港股通 港股 基金

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