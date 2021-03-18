【品牌聯乘】Adidas夥健身器材品牌Peloton　推新系列運動服飾及裝備

Adidas與居家健身品牌Peloton（美：PTON）將會共同設計及推出全新系列運動服飾及裝備，包含各種尺寸及男女皆宜的款式。下周起將會在Adidas及Peloton的官方網站、部分門市發售，未來亦會有更多不同類型的合作。

【疫苗接種】加州兩個迪士尼樂園4月30日重啟 仍須遵守指定條件

Adidas與Peloton的聯乘服飾包括短褲、T裇、運動內衣等，售價由30美元至85美元。尺碼包括加細碼至雙加大，亦有中性選擇。除了Adidas以外，不同運動品牌如Nike、Lululemon早前亦有在Peloton售賣產品。

Peloton的服裝業務由創辦人John Foley的妻子Jill Foley負責，但一直亦並非Peloton主要的收入來源，反而被視為吸引新會員的方法，因新會員可獲得購買運動服裝的折扣。今次與Adidas的合作，相信Peloton希望可為旗下用戶帶來更多獨家內容。因應此合作，Peloton亦會推出一系列的點播課程，及特別版的直播課堂。

【香港研發】希慎、K11引入逾千部空氣淨化機遏病毒傳播 原來出自本地研發？

【好想去日本】進口日本食材成本增1成 富臨飯店為何堅持採用？

責任編輯：葉泳珊