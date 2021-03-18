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【品牌聯乘】Adidas夥健身器材品牌Peloton　推新系列運動服飾及裝備

商業 15:25 2021/03/18

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Adidas與居家健身品牌Peloton（美：PTON）將會共同設計及推出全新系列運動服飾及裝備，包含各種尺寸及男女皆宜的款式。下周起將會在Adidas及Peloton的官方網站、部分門市發售，未來亦會有更多不同類型的合作。

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Adidas與Peloton的聯乘服飾包括短褲、T裇、運動內衣等，售價由30美元至85美元。尺碼包括加細碼至雙加大，亦有中性選擇。除了Adidas以外，不同運動品牌如Nike、Lululemon早前亦有在Peloton售賣產品。

Peloton的服裝業務由創辦人John Foley的妻子Jill Foley負責，但一直亦並非Peloton主要的收入來源，反而被視為吸引新會員的方法，因新會員可獲得購買運動服裝的折扣。今次與Adidas的合作，相信Peloton希望可為旗下用戶帶來更多獨家內容。因應此合作，Peloton亦會推出一系列的點播課程，及特別版的直播課堂。

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責任編輯：葉泳珊

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設計 運動 時裝服飾 健身 品牌 Peloton（美：PTON） Adidas Nike 運動

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