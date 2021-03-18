【新冠疫情】超過2500萬英國市民已接種第一劑新冠疫苗

英國政府周三(17日)表示，現時已有超過2500萬人接種了第一劑新冠疫苗，這意味著幾乎一半的成年人口已經接種了第一劑，並有望在今年4月15日預定日期前為所有50歲以上的市民提供疫苗注射。

英國計劃建立新反恐中心 大幅提升打擊恐怖分子能力 【下一頁】

英國首相約翰遜（Boris Johnson）在聲明中表示這是令人難以置信的成就，此舉為英國邁向另一個的里程碑，英國政府將謹慎考慮重新開放社區，亦對未來充滿信心。

【職場熱話】舊公司多出7000薪金 新公司是大集團 該如何選擇？ 網民：大公司一定好！【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

英國疫苗接種計劃始於去年12月8日，當時北愛爾蘭一位90歲婦人基南（Margaret Keenan），成為了新冠疫苗試驗者以外，英國首位正式接種新冠疫苗的人。從那天起，英國就開始向優先人群提供疫苗接種，從年紀較大，臨床上較易受病毒攻擊的民眾以及前線醫護人員開始，然後再慢慢為年齡較小的人士提供疫苗注射。

根據英國衛生部統計，現在已經向25,273,226名市民注射了第一劑輝瑞或阿斯利康疫苗，並且有1,759,445名市民完成接種兩劑疫苗。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂