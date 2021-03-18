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【bilibili上市】嗶哩嗶哩「B站」9626受新世代熱捧　6幅圖看清bilibili在同業間表現

新股IPO 15:43 2021/03/18

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【bilibili上市】嗶哩嗶哩「B站」9626受新世代熱捧　6幅圖看清bilibili在同業間表現

bilibili嗶哩嗶哩「B站」 （新上市編號：09626） 近年在新世代之間迅速冒音，與同業快手 （01024） 及抖音一同瓜分線上視頻及視上廣告的市場佔有率。bilibili嗶哩嗶哩創辦人兼總裁徐逸，於20歲創建bilibili嗶哩嗶哩，29歲時將bilibili嗶哩嗶哩帶到美國上市，今年31歲，將bilibili嗶哩嗶哩由美國帶回香港第二上市。抽唔抽bilibili嗶哩嗶哩好？考慮抽bilibili嗶哩嗶哩前，可先看以下6幅圖。

bilibili嗶哩嗶哩招股詳情，可看【下一頁】

bilibili嗶哩嗶哩孖展即時睇【下一頁】

6幅圖看bilibili嗶哩嗶哩在行業中的表現

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要評估新經濟股的估值，一般會採用市銷率（price/sales），bilibili嗶哩嗶哩今年預測市銷率為12.7倍，略高於快手的11.8倍，也遠超百度 （09888） 旗下愛奇藝的4倍。

線上視頻的用戶基礎是否龐大、花費時間是否夠長，足以影響視頻公司的受歡迎程度及未來發展方面。據摩根士丹利預測，2020年線上視頻用戶花費時間市場佔有率中，抖音及快手位列首兩位，分佔33.4%及26.8%，bilibili嗶哩嗶哩佔有率相差甚遠。

券商予bilibili嗶哩嗶哩目標價

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相關文章：【Bilibili上市】徐逸20歲創建嗶哩嗶哩「B站」　今年31歲身家248億

相關文章：【Bilibili上市】騰訊阿里巴巴齊為嗶哩嗶哩「b站」主要股東　高層擁76%投票權

 

編輯：陳韻妍

港股 美股 嗶哩嗶哩（09626） IPO 百度集團—SW（09888） 快手—W（01024） 第二上市 新經濟股 孖展 抖音

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