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股票通推動港股

股市 14:52 2021/03/18

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恒生指數在年前表現曾經落後其他地區主要股票指數。但自今年年初以來，恒指中的部分股票表現強勁，推動指數年初至今的漲幅超過8%。能有如此表現，部分歸功於香港和內地的股票互聯互通機制。近期的單日成交量強勁增長，南向和北向交易的總金額在部分日子多達450億人民幣，是自六年前成立以來最多的。

今年與以往不同的是南下資金流入的金額有所上升。這主要集中在新經濟、能源和通訊服務行業，部份股價在三個月內強勁上漲。這些股價年初至今的走勢高於恒生指數和香港恆生中國企業指數。另外，電訊板塊的成交量也錄得大幅上升。根據數據顯示，我們看到現時在A股和H股之間的溢價投資的觀念已經變得不那麼重要。因為投資者考慮了更多的因素，得到了更多的投資方法，尤其是對那些沒有在內地交易所同時上市的新股。

受惠於中國日益增長的新經濟和科技進步，在香港上市的中國股票也吸引了投資資金的流入。這種現象在恒生科技指數的表現中顯而易見，指數在2月中旬達到高位，回報率高達30%，直到3月中旬才暫停升幅。隨著更多美國存托憑證（ADR）上市的中國公司在本港交易所第二次上市，內地機構和散戶投資者，特別是管理大量保險基金和公募基金的投資組合經理，將會有更多的渠道參與快速增長的國內消費、科技發展以及通過南行管道增加企業盈利，推動相關板塊的走勢。

撰文 : 星展香港投資總監辦公室(北亞區)

欄名 : 星級展望

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