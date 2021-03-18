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【阿斯利康疫苗】約翰遜唔怕 堅持打國產疫苗

環球社會熱點 14:51 2021/03/18

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英國首相約翰遜就表示，他很快就會親身接種阿斯利康疫苗。

多國正為民眾接種阿斯利康（Astrazeneca）疫苗之際，各地接連有民眾接種阿斯利康疫苗後出現不良反應及血栓情況，多國都宣布停用阿斯利康疫苗。但英國首相約翰遜就表示，他很快就會親身接種阿斯利康疫苗。

西班牙3人打阿斯利康疫苗出現血栓 其中1人死 【下一頁】

多數新冠肺炎康復者半年内免疫 但長者除外 【下一頁】

約翰遜（Boris Johnson）周三（17日）於國會表示，他已經收到英國國民保健署的電話，將會獲安排接種新冠疫苗。約翰遜現年56歲，為下一個接種疫苗的群體。

約翰遜更透露自己會接種阿斯利康疫苗：

我很快就可接種阿斯利康疫苗，這是我能夠公布關於阿斯利康疫苗計劃的最好消息。

（The best thing I can say about the Oxford-AstraZeneca vaccine program is I have finally got news that I’m going to have my own jab very shortly.）

目前多國都決定暫停為民眾接種阿斯利康疫苗，西班牙當局周三（17日）宣佈出現3宗血栓個案，其中一人已經死亡。

但英國則繼續為民眾接種阿斯利康疫苗。世界衛生組織（WHO）周三也發表聲明指，世衛目前認為接種阿斯利康疫苗的益處大於風險，因此建議可繼續接種。

責任編輯：鄭錦玲

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