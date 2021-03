【阿斯利康疫苗】約翰遜唔怕 堅持打國產疫苗

多國正為民眾接種阿斯利康(Astrazeneca)疫苗之際,各地接連有民眾接種阿斯利康疫苗後出現不良反應及血栓情況,多國都宣布停用阿斯利康疫苗。但英國首相約翰遜就表示,他很快就會親身接種阿斯利康疫苗。

約翰遜(Boris Johnson)周三(17日)於國會表示,他已經收到英國國民保健署的電話,將會獲安排接種新冠疫苗。約翰遜現年56歲,為下一個接種疫苗的群體。

約翰遜更透露自己會接種阿斯利康疫苗:

我很快就可接種阿斯利康疫苗,這是我能夠公布關於阿斯利康疫苗計劃的最好消息。

(The best thing I can say about the Oxford-AstraZeneca vaccine program is I have finally got news that I’m going to have my own jab very shortly.)