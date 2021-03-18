多數新冠肺炎康復者半年内免疫 但長者除外

新冠肺炎肆虐全球，外界除了關注新冠疫苗外，更關心新冠肺炎康復者是否還會再度染疫。丹麥最新有研究發現，大多數新冠肺炎患者在康復後的最少6個月內，不會再度染疫。但65歲或以上的長者自身抗體提供的保護率較低，很可能再度感染新冠肺炎。

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丹麥於2020年進行大規模評估，過程採用PCR核酸檢測。結果發現在11,068人當中，只有約0.65%的患者（72人）在康復半年内再度染疫。研究指65歲以下曾染疫者可獲約80%的保護率，但65歲或以上的長者卻僅獲得約47%的保護率，所以長者再次染疫的可能性較高。

研究結果已經刊登於醫學期刊《刺針》（The Lancet），研究人員指未有證據顯示，保護率在患者康復後6個月內有所減弱。丹麥國家血清研究所（Statens Serum Institut）教授Steen Ethelberg表示，研究結果證實了疫情大流行期間，政府針對老年人實施的保護政策十分重要。

但研究指新冠肺炎患者已康復，亦應該接種新冠疫苗，尤其長者不能只依靠自身產生的抗體。

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研究中使用的數據，是丹麥國家測試計劃中的部分數據，涉及丹麥69%人口，即約400萬人。

責任編輯：李俊儀