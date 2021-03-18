  • 26°C
香港時間 : 2021318日 (四) 16:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電影業】亞馬遜Prime Video 聯合製作首部寶萊塢電影 進軍印度電影市場

環球政經 15:14 2021/03/18

分享：

亞馬遜週三(17日)表示，由亞馬遜所開發的Prime Video將聯合製作一部寶萊塢電影，此舉象徵著這家流媒體巨頭進軍印度電影業。印度是Prime Video在南亞國家市場發展得最快之一，亞馬遜創辦人貝索斯（Jef Bezos）曾經表示印度的電影業做得比世界上任何其他地方都要好。

【肉素大戰】美國科羅拉多州宣佈「戒肉日」 內布拉斯加州定「肉食日」反擊 【下一頁

亞馬遜Prime Video公司和兩家製片廠在聲明中表示，是次聯合製作的寶萊塢電影「Ram Setu」將由演員阿克瑟·庫馬爾（Akshay Kumar）主演，但聲明沒有提到發行日期。電影標題是亞當橋的印地語名稱，亞當橋是一串石灰石淺灘，將南部泰米爾納德邦與鄰國斯里蘭卡相連。印度神話認為，這座橋是由印度教神王拉瑪領導的一支軍隊建造的。

【職場熱話】年近40到大公司見工 月薪只得新人價1.3萬 網民：騎牛搵馬起碼有收入 【下一頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

在印度，亞馬遜推出的Prime會員計劃提供免費送貨，在銷售過程中儘快獲得交易以及提供免費的音樂和視頻，而每年的費用只需999盧比（13.77美元）。儘管做了以上計劃，但印度始終還是一個大市場，亞馬遜不得不對該市場上做出罕見的公開道歉，因其原創電視連續劇「Tandav」中出現傷害印度宗教的場景。事件令印度當地引起爭議，爭論導致寶萊塢、亞馬遜Prime Video和Netflix等影視業對及後的劇本審查變得更嚴格，以防在印度這關鍵市場中再次出現侵犯宗教的場景。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂

印度 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 電影

上一篇文章

【大行報告】大摩料澳門明年有全新面貌　上調多隻濠賭股目標價　首選永利澳門

下一篇文章

【全球首例】美孕婦接種疫苗後 誕下帶新冠抗體女嬰 以色列亦有類似研究發現
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【異動股】這隻新能源股發盈警 預期全年虧損最少58億人幣 全日不跌反大升近一成
【異動股】這隻新能源股發盈警 預期全年虧損最少58億人幣 全日不跌反大升近一成
【大行報告】內地旅遊業復甦　大摩估呢隻股60日內將跑贏大市　機會率達70％以上
【大行報告】內地旅遊業復甦　大摩估呢隻股60日內將跑贏大市　機會率達70％以上
【樓市故事】盈翠半島單邊3房擁超靚海景 住同屋苑慈父一睇即斥1275萬承接 同囝囝可以住近啲
【樓市故事】盈翠半島單邊3房擁超靚海景 住同屋苑慈父一睇即斥1275萬承接 同囝囝可以住近啲
【股市熱話】公司唔玩股票同事都入市 憂股災信號出現　網民：等終極一跌
【股市熱話】公司唔玩股票同事都入市 憂股災信號出現　網民：等終極一跌
【一家三口安樂窩】80後夫婦擲60萬裝修上車盤　設計師善用玻璃間隔　增屋內透光度　580呎單位變LINE FRIENDS展覽館
【一家三口安樂窩】80後夫婦擲60萬裝修上車盤　設計師善用玻璃間隔　增屋內透光度　580呎單位變LINE FRIENDS展覽館
【職場熱話】公司秘書耍小聰明 印50白紙慳功夫 老闆唔欣賞竟即炒？ 網民：你有沒有懶到咁？
【職場熱話】公司秘書耍小聰明 印50白紙慳功夫 老闆唔欣賞竟即炒？ 網民：你有沒有懶到咁？