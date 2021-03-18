【電影業】亞馬遜Prime Video 聯合製作首部寶萊塢電影 進軍印度電影市場

亞馬遜週三(17日)表示，由亞馬遜所開發的Prime Video將聯合製作一部寶萊塢電影，此舉象徵著這家流媒體巨頭進軍印度電影業。印度是Prime Video在南亞國家市場發展得最快之一，亞馬遜創辦人貝索斯（Jef Bezos）曾經表示印度的電影業做得比世界上任何其他地方都要好。

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亞馬遜Prime Video公司和兩家製片廠在聲明中表示，是次聯合製作的寶萊塢電影「Ram Setu」將由演員阿克瑟·庫馬爾（Akshay Kumar）主演，但聲明沒有提到發行日期。電影標題是亞當橋的印地語名稱，亞當橋是一串石灰石淺灘，將南部泰米爾納德邦與鄰國斯里蘭卡相連。印度神話認為，這座橋是由印度教神王拉瑪領導的一支軍隊建造的。

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在印度，亞馬遜推出的Prime會員計劃提供免費送貨，在銷售過程中儘快獲得交易以及提供免費的音樂和視頻，而每年的費用只需999盧比（13.77美元）。儘管做了以上計劃，但印度始終還是一個大市場，亞馬遜不得不對該市場上做出罕見的公開道歉，因其原創電視連續劇「Tandav」中出現傷害印度宗教的場景。事件令印度當地引起爭議，爭論導致寶萊塢、亞馬遜Prime Video和Netflix等影視業對及後的劇本審查變得更嚴格，以防在印度這關鍵市場中再次出現侵犯宗教的場景。

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責任編輯：羅浩濂