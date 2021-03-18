【全球首例】美孕婦接種疫苗後 誕下帶新冠抗體女嬰 以色列亦有類似研究發現

美國南佛羅里達州一名孕婦接種新冠肺炎疫苗後，誕下的女嬰帶有病毒抗體，成全球首例；以色列亦有研究有相同發現，20名懷孕最後三個月的孕婦接種了兩劑新冠疫苗，她們所誕的嬰兒也獲得抗體，不過該研究尚未經同行審批。

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美國佛羅里達州一名前線醫護人員，在懷孕第36周時接種第一劑莫德納（Moderna）新冠疫苗，3周後誕下健康女嬰。醫生檢驗女嬰的臍帶血時，驗出新冠病毒抗體。

兩名兒科醫生吉爾貝特（Paul Gilbert）表示：「這是以團隊所知的全球首宗報告」；魯德尼克（Chad Rudnick）則明言，他們需要再研究才可確定母體接種疫苗後對嬰兒保護時間長短，以及需要多少抗體才能保護嬰兒等。

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以色列媒體報道，上月耶路撒冷哈達薩大學醫學中心進行研究，20名懷孕７至９個月的孕婦接種了兩劑BioNTech疫苗後，血液及臍帶血都驗出足夠防禦新冠病毒的抗體水平，顯示抗體有效透過胎盤從母體傳給嬰兒。不過研究仍在進行，團隊正評估以評估在懷孕不同階段接種疫苗的效果，以及抗體在嬰兒體內的持續時間。

世衛早前不建議孕婦接種輝瑞（Pfizer）及Moderna兩家藥廠的新冠疫苗，主因兩種新冠疫苗並未於孕婦身上進行臨床測試。世衛及後突修改指引，建議孕婦接種新冠疫苗，指接種新冠疫苗對孕婦的好處多於風險。對於世衛突然轉軚，專家普遍讚多於彈，認為對孕婦及她們快將出生的嬰兒均是好事。

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責任編輯：陳楚琨

