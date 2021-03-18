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【5G手機測速】哪款5G手機連網最快？iPhone 12榜上無名、落後25款Android機

科技 15:00 2021/03/18

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最新有分析指出，iPhone 12的網速遠遠不及多款Android手機，甚至沒有被列在速度排名Top 25的名單上。

各手機大廠已推出多款涵蓋不同價位、規格配置的5G手機，究竟哪款5G手機連網最快？最新有分析指出，蘋果公司（Apple）去年底推出的iPhone 12系列，儘管在對比5G及4G下載速度時的進步幅度最大，但是iPhone 12的網速仍遠遠不及多款Android手機，甚至沒有被列在速度排名Top 25的名單上。

國際移動網路測試分析機構 Opensignal 早前分析各手機廠商的5G手機網路連接速度，在美國有提供 5G 涵蓋的地區進行測試，發現在前25名的5G手機中，三星（Samsung）手機就佔了六成席位，第一名是三星最新推出的 Galaxy S21 5G，速度達 56Mbps。

而 Galaxy S21 Ultra 5G 與 Galaxy S21+ 5G 就分別以 47.5Mbps 與 45Mbps 的速度，取得了第五名與第九名。

【三星實測】三星旗艦5G手機Galaxy S21系列明開賣　售5,989港元起（有片+多圖）

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各手機廠商的5G手機網路連接速度排名 Top 25：

（國際移動網路測試分析機構Opensignal圖片）

至於榜上無名的iPhone 12 系列， 5G 速度究竟是多少？根據報告另一項數據顯示，iPhone 12 Pro 的平均下載速度為 36.9Mbps，iPhone 12 Pro Max 則為 36.2Mbps；較平價的 iPhone 12 與 iPhone 12 mini 的平均下載速度則為 29.6Mbps 與 32.9Mbps。四款 iPhone 12 手機的平均下載速度，都低於榜單中排名第 25 名 LG Velvet 5G 的 37.8Mbps。

不過該機構提到，以往的4G iPhone 機款採用的數據晶片都是由英特爾（Intel）所提供，到了 5G iPhone 12後，就改為採用高通（Qualcomm）的數據晶片，下載速度上升了2.3 倍，因此成為所有品牌手機中連網速度增長幅度最大的機款。

【5G網絡】Speedtest公布5G網絡測試報告　中國移動香港網速最快成全港第一

責任編輯：張寶燕

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