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【5G電話】Samsung Galaxy A52 5G　索價3998即日預售　3月24正式登陸香港

科技 15:00 2021/03/18

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Samsung昨（17日）推出中檔機A系列的後繼機Samsung Galaxy A52及A72，當中的A52 5G版本更會率先登陸香港，索價3998港元，3月24日正式發售。

近年中檔智能手機成為熱潮，吸引希望轉機但又不希望大灑金錢的實際型消費者。Samsung昨（17日）推出中檔機A系列的後繼機Samsung Galaxy A52及A72，當中的A52 5G版本更會率先登陸香港，索價3998港元，3月24日正式發售。

Samsung Galaxy A52 5G採4鏡頭設計，包括6400萬像素OIS光學防震主鏡頭、1200萬像素超廣角鏡頭、500萬像素微距鏡頭，500萬像素景深鏡頭，前置鏡頭亦達3200萬像素。

>>>【Samsung發布會】中檔機市場「爭崩頭」　IDC分析師：Samsung力拓中高檔智能電話市場  

新機體雖然為中高階機體，亦可以拍攝4K質素影片，並且可以擷取圖片並輸出達800萬像素質素相片，拍攝模式亦有多達30種場景預設，方便用家配合不同環境拍攝使用。其次，新機體亦有Pro Video模式，用家可有更多選項，如調整影片的光圈、快門速度、色溫、光暗等，拍攝電影級影片。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

其次，機體除了有AR Emoji外，預設拍攝程式可直接使用Snapchat應用程式中的Fun Mode拍攝，即使以超廣角鏡拍攝都可以。機體的屏幕刷新率亦更進一步，A52 5G就有120Hz，滾動屏幕瀏覽時更流暢。

A52 5G配備6GB記憶體、256GB儲存空間，電池容量就有4500mAh，支援25W快速充電，30分鐘能達50%電量，機體亦支援IP67抗水防塵性能。炫目藍及炫目白配色將於3月24日至4月8日在Samsung往上商店、三星專門店、特約零售商及經銷商的網站優先發售。

 

顯示屏幕

6.5” FHD+ Super AMOLED

Infinity-O 屏幕 (1080 x2400), 407 ppi

120Hz屏幕刷新率
相機

[前置鏡頭]

32MP FF (F2.2, 0.8µm)

[後置鏡頭]

主鏡頭：64MP OIS AF (F1.8, 0.8µm)

超廣角鏡頭：12MP FF (F2.2, 1.12µm)

微距鏡頭：5MP FF (F2.4, 1.12µm)

景深鏡頭：5MP FF (F2.4, 1.12µm)

*變焦

高達10X數碼變焦
記憶體 RAM：6/8GB
電池 4,500mAh
顏色及售價 $3998，炫目紫、炫目黑、炫目白及炫目藍。

＞＞＞【三星手機】三星首度證實　Galaxy Note旗艦今年無法推出

記者：李彥煒

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