【大行報告】舜宇2382績優股價彈逾9%　券商唱好野村「轉軚」升目標價（附券商目標價）

▲ 【大行報告】舜宇2382績優股價彈一成 券商唱好野村「轉軚」升目標價

舜宇光學 （02382） 去年純利勝預期，多家券商齊唱好，帶動舜宇股價升9.4%，創去年11月以來最大升幅，並重上20天線，收報195.8元。券商認為，舜宇的光學產品毛利率有驚喜，加上之前股價大幅回落，現時值得吸納。早前將舜宇評級調低至「減持」的野村，重新看好舜宇前景，將評級調高至「中性」，目標價升7.9%至193元。野村表示，舜宇手機鏡頭模組毛利率強勁，帶動下半年業績高於預期，而且早前股價跑輸大市。

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野村續稱，根據該行最新觀察，舜宇已回到下半年iPhone主鏡頭業務的資格審批程序，最樂觀是舜宇可以在下半年贏得新iPhone的少部分市場佔有率。

圖看券商予舜宇目標價

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中金指，舜宇去年下半年業績最大亮點是光學產品的毛利率達14.2%，按年增加2.6個百分點，令下半年純利較該行預期理想，重申「跑贏大市」。

舜宇及瑞聲傳競購iPhone鏡頭生產商廠房，詳見【下一頁】

花旗稱，舜宇去年盈利超過花旗預估的3%，亦超過市場預估13%，公司強勁的成長動態，產品組合向更高毛利率的光學組件轉移，支持當前估值，而股價從高位已回落約25%，調整已過度。

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編輯：陳韻妍