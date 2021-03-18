【入門手機】小米旗下紅米Redmi 9T登陸香港　售$1199

▲ 小米宣布，旗下紅米（Redmi）的新款入門手機Redmi 9T即將登陸香港。是次Redmi 9T主打高效性能和多天電池壽命，售價1,199港元。

隨著智能手機市場成熟且競爭激烈，除了旗艦機種之外，入門機也是銷售重點。小米宣布，旗下紅米（Redmi）的新款入門手機Redmi 9T即將登陸香港。是次Redmi 9T主打高效性能和多天電池壽命，售價1,199港元。

【芯片大戰】高通芯片持續缺貨 小米、OPPO或大量轉單聯發科

【小米實測】小米旗艦新機Mi 11抵港 3月底開賣售5,699港元 （有片+多圖）

Redmi 9T配備6,000mAh電池，內置Qualcomm Snapdragon 662流動平台，結合其11nm高效節能處理器，Redmi 9T能在產生更少熱力及更少能源功耗的情況下，比前幾代更高的效能。Redmi 9T也具有防指紋機背，配備6.53寸玻璃FHD+屏幕。

至於相機鏡頭方面，Redmi 9T配備四鏡頭配置，包括4,800萬像素AI主鏡頭、800萬像素超廣角鏡頭、200萬像素微距鏡頭及200萬像素景深鏡頭。另外，Redmi 9T更內置全新縮時功能，拍攝可設定不同速度和持續時間，拍攝不同縮時影片。

Redmi 9T採用三卡槽設計，支援雙卡及microSD可擴展存儲，可提供512GB可擴展儲存。另外支援18W快充及22.5W充電器。

Redmi 9T有灰、藍及綠3色供用家選擇，售價為1,199港元，手機將於下周二（3月23日）中午12時起開售。

【快速充電】小米開發200W快充技術 傳今年內正式推出

責任編輯：曾曉汶