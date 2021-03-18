【Bilibili】嗶哩嗶哩受年輕人歡迎　先攻二次元文化　彈幕功能增吸引力

▲ 隨着Bilibili發展越趨多元化，始涉足國內媒體舉辦的傳統活動。

Bilibili（09626）於今日起進行招股。Bilibili又稱為B站，它作為中國視頻網站，在國內甚受歡迎。新股即將上市，香港人雖然對Bilibili一名未必陌生，但又是否了解這家公司？

Bilibili成立初期，主要提供平台分享和交流動畫、漫畫和遊戲。而在Bilibili發展過程，提供更多其他內容及服務，例如直播、舉辦動畫角色人氣大賞、成立電競公司等。

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隨着Bilibili發展越趨多元化，始涉足國內媒體舉辦的傳統活動。例如國內每年除夕都有傳統媒體舉行倒數晚會。不過，受眾一般並非年輕人。而B在2019年起，開始舉辦名為「Bilibili最美的夜」（簡稱最美的夜）的除夕倒數晚會。Bilibili倒數晚會一般邀請較受國內年輕人歡迎的明星出席，如2019年邀請吳亦凡、五月天出席，更曾被中國媒體評為「最懂年輕人的晚會」。

Bilibili前身MikuFans 一圖看清11年來變化

Bilibili前身名為MikuFans，由徐逸在2009年創立。網站初期主要為國內對二次元文化感興趣人士，提供彈幕影片平台以分享和交流動畫、漫畫和遊戲。

Bilibili網站上曾有用戶分享當年的網站介面，介面相對現時簡單，分為動畫、音樂、遊戲、娛樂和新番連載等類別。現時劃分多個類別如舞蹈、時尚等。而愈來愈多國內年輕人對漫畫和動畫感興趣，設有「國創」類別，提供國產的動畫、廣播劇、資訊和其他原創內容等。

▲ Bilibili網站上曾有用戶分享當年的網站介面。（Bilibili用戶截圖）

▲ Bilibili現時劃分多個類別。（Bilibili官網截圖）

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事實上，彈幕影片平台吸引之處，在於觀眾可以在影片特定的時段，評論對該時段的內容。所以對於彈幕影片，曾有分享最少要觀看兩次，一次沒有彈幕，一次有彈幕，避免畫面同時有過多彈幕而難以觀看內容。

責任編輯：馬意文