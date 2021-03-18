【加強監管】網信辦約談阿里、騰訊、快手等　促安全評估deepfake技術

▲ 快手、騰訊、阿里巴巴、字節跳動等共11間企業近日被網信辦約談。（法新社圖片）

中國持續收緊網上平台的監管。網信辦公布，近日與公安部加強對語音社交軟件及涉及「深度偽造（deepfake）」技術的互聯網新技術新應用安全評估，約談快手 （01024） 、騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、字節跳動等共11間企業，促其依法開展安全評估。

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報道指，網信辦及公安部近日指導，北京、天津、上海、浙江及廣東等地的網信部門及公安機關，加強對語音社交軟件和涉及「深度偽造」技術的互聯網新技術新應用安全評估工作。

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針對未履行安全評估的語音社交軟件，網信辦及公安部依法約談映客、小米 （01810） 、快手、字節跳動、阿里巴巴、網易 （09999） 雲音樂、騰訊等11家企業，敦促其按照《網絡安全法》等法規及政策要求，認真開展安全評估，完善風險防控機制和措施，逐步實現安全評估中發現的安全隱患及時採取有效的整改措施，切實落實企業信息內容安全責任。

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編輯：趙穎妍