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【拼多多】拼多多年活躍用戶超淘寶　其他方面能逼阿里巴巴？

新經濟追蹤 14:33 2021/03/18

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拼多多年活躍用戶超淘寶　其他方面能逼阿里巴巴？

拼多多（美：PDD）周三公布業績為市場帶來兩大驚喜，包括拼多多創辦人黃崢辭任董事長，而拼多多年度活躍用戶達7.88億戶，不單按年大增35%，也較阿里巴巴 （09988） 同期公布的7.79億戶更多，以此標準計，拼多多為全球用戶最多的電商平台。以社交網購起家的拼多多正處高速增長期，多項數據正以按年倍增速度增長，甚至在月活躍用戶表現追貼阿里巴巴，但在業績多元化、盈利能力，拼多多依然與阿里巴巴相差不少。

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拼多多創辦不足6年，最先在年活躍用戶貼上阿里巴巴，在每月活躍用戶也快速追近阿里巴巴，去年下半年先後突破6億和7億戶，最新達到7.2億戶，按年大增近50%。相對於同一時期，阿里巴巴月活躍用戶為9.02億戶，較一年增7%，增長明顯較慢。

據QuestMobile報告，今年內地春節期間，拼多多日活躍用戶更首次成為行業第一，人均單日使用時長按年增長25.9%，在日活躍用戶過億的APP中增速最快。

41歲黃崢急流勇退 辭董事長、CEO後要去做什麼？可見【下一頁】

從財務報表，拼多多在多個領域也保持高速增長，季度收入達265.5億元（人民幣，下同）按年增1.46倍；全年商品交易額16676億元，按年增66%。不過，公司目前仍未穩定錄得盈利，上季經調整淨虧損1.8億元，雖按年收窄，但遜於前一季轉賺4.7億元。

若同樣以收入變現能力計算，阿里巴巴也難言低增長，上季核心電商業務收入按年增38%至1955億元，連同雲計算等業務總收入增加37%至2211億元，依然是拼多多8倍有多。阿里巴巴上季經調整溢利亦按年增27%至592億元。

拼多多從欠發達地區、農產品電商出發，零佣金、零平台服務年費的經營方式，展示內地電商市場深度，不過公司目前最需要說服的是黃崢離任後能否保持韌力。

黃崢一年內先後退任拼多多CEO、董事長，連同具「一股10票」的超級投票權也失去，雖然他承諾3年不減持，也反映他在拼多多決策影響力大減。黃崢影響力也可映在拼多多、阿里巴巴股價表現，他辭任後，拼多多股價大跌7%，相反阿里巴巴周四半日大升6%。

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【美息不變】阿里巴巴大升6%、美團升半成　恒生科指低位累彈1000點

記者：麥德銘

美股 拼多多（美：PDD） 阿里巴巴－SW（09988） 淘寶 阿里巴巴

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