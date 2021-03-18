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【異動股】舜宇純利升逾2成勝預期 野村上調投資評級 股價抽升一成重上20天綫

股樓投資 12:38 2021/03/18

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舜宇光學（02382）昨日（17日）公布去年業績，收入按年微升0.4%至380億元（人民幣，下同），純利按年升22.1%至48.7億元，每股末期息派0.888元，相等於1.057港元，上年同期派0.728元；毛利按年升12.2%；毛利率上升約2.4個百分點至22.9%，主要受惠於手機攝像模組毛利率由9.3%上升至12.6%，該業務佔總收入約75%。

據業績報告顯示，舜宇去年三大主要產品，即手機鏡頭、車載鏡頭及手機攝像模組的出貨量有所增加，且市場份額進一步提升。然而，在全球疫情影響下，手機攝像頭行業出現降規降配現象，以致手機鏡頭和手機攝像模組的平均銷售單價按年下跌，部分抵銷出貨量增加帶來的收入增長。

野村於績後上調舜宇投資評級，由「減持」上調至「中性」，目標價由168港元上調至193港元，基於其股價由1月中大幅跑輸恒指。該行指，舜宇去年下半年盈利勝預期，手機攝像模組毛利率14.3%，高於該行預期11.1%，估計在最樂觀情況下，舜宇或最快於今年下半年有機會進入蘋果公司旗下iPhone供應鏈中。

舜宇今日（18日）股價受捧，至中午收報198.6元，升11%。

【樓市熱話】工廈「轉型」裝修如居家招租 280呎月租$6800　網民：好過住劏房 【見下頁

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記者﹕郭秀慧

大行報告 純利 行業 恒生指數 港元 異動股 銷售 目標價 iPhone 產品

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