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北韓諷刺美國玩「廉價把戲」 拒同拜登對話

環球社會熱點 12:47 2021/03/18

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美國總統拜登上任後，一直嘗試與北韓領袖金正恩對話，但都無功而還。北韓外務省證實，美國透過多個渠道試圖與北韓接觸，但諷刺美國的外交手段為「廉價把戲」。北韓強調除非美國取消對北韓的敵視政策，否則美國難以與北韓達成任何形式的對話。

拜登上月嘗試聯絡北韓 金正恩至今唔應機 【下一頁】

北韓第一副外長崔善姬周四（18日）發表聲明指，美國透過多個渠道包括向北韓發送電郵、電話信息，甚至在美韓聯合軍演前一晚，透過他國向北韓傳話要求回應。崔善姬形容這些外交手段是「廉價把戲」（cheap trick），以便為美國爭取更多時間及製造公眾輿論。

回應美韓聯合軍演 金與正：美國唔好做會失眠的事 【下一頁】

崔善姬續指，自拜登（Joe Biden）上任後，美國只有聲稱北韓是威脅及要求北韓完全無核化的陳腔濫調，言論毫無根據。崔善姬批評美國依舊對北韓採取敵視政策，繼續無視北韓反對舉行軍事演習，目的都是維持對北韓實施的制裁。

崔善姬強調，除非美國能取消對北韓敵視政策，改變對北韓態度，雙方在平等基礎上進行交流才能實現對話。這亦是首次有北韓高級官員正式公開發言，表明拒絕拜登政府任何企圖逼使北韓回應的手段。

責任編輯：郭麗明

 

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