▲ 【業績│電力股】華潤電力去年純利增15%、末期息增17% 現價股息率7厘

華潤電力 （00836） 去年純利增長15.1%至75.83億元；若以人民幣計算，純利升17.5%至67.74億元人民幣。剔除匯兌損益、一次性計提退休人員社會化費用、資產減值等非現金或非經常性損益影響，潤電去年核心業務利潤7.55億元，增加9.8%。

潤電末期息增加16.7%至0.406元，連同中期息0.225元，全年派息0.631元。以潤電中午收報9元計，現價股息率7厘。

潤電中期業績情況，詳見【下一頁】

燃煤電廠平均單位燃料成本下降6.4%

截至去年底，潤電可控發電裝機容量為55,371兆瓦，運營權益裝機容量為43,365兆瓦。火電運營權益裝機容量為32,127兆瓦，佔比74.1%，風電、水電及光伏發電項目運營權益裝機容量合共達11,238兆瓦，佔比25.9%，較2019年底提升2.6個百分點。

附屬燃煤電廠平均單位燃料成本為每兆瓦時190.7元人民幣，較上年下降6.4%；平均標煤單價為每噸640.7元，較2019年下降5.8%。

可再生能源核心利潤佔比46.4%

去年可再生能源業務核心利潤貢獻增加55%至45.21億元，佔比高13.6個百分點至約46.4%，火電業務核心利潤則減少12.2%至52.34億元。年內新增風電和光伏並網權益裝機共4,447兆瓦，其中新併網風電裝機4,168兆瓦，新併網光伏裝機279兆瓦。

截至去年底，潤電已核准或備案了1,065兆瓦風電和5,631兆瓦光伏項目合共6,696兆瓦，以實現未來的可持續增長。年內獲得備案的光伏項目創歷史新高，標誌著未來將加速發展光伏項目。同時，集團在國內各地積極發展陸上風電和海上風電項目，一批項目正在開展前期工作。

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編輯：陳韻妍