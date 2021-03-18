【大行點睇】長建去年少賺3成續增派息 大和指業績不及另一公用股吸引

大和發表研究報告指，去年長江基建集團（01038）純利大跌3成至73元，全年共派息2.47元，按年升0.4%，較該行預期的2.49元低。與電能實業（00006）相比，電能的派息增長令人驚喜。長江基建現升近2%，報46.8元，成交3413萬元。

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大和表示，電能去年純利按年跌14%至22.1億元，計算出經常性淨溢利按年跌9%；英國業務純利跌43.8%，主要因疫情相關成本上升、Northumbrian Water利潤貢獻下降。再加上11億元非現金遞延稅項虧損，長建英國業務溢利跌20%仍然不理想。

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該行指，因疫情成本和澳元貶值所影響，長建的澳洲業務純利跌10.5%至19億元。據該行理解，SA Power Networks、Victoria Power Networks及DUET的盈利均有所下降。此外，由於長建在去年下半年受疫情影響帶來的成本升幅較電能大，因此認為下半年大部分成本可能來自加拿大Park’N Fly和紐西蘭的EnviroWaste，這兩方面受疫情的影響最大。

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