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【阿斯利康疫苗】西班牙3人出現血栓 其中1人死

環球社會熱點 12:38 2021/03/18

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全球多國正接種阿斯利康（Astrazeneca）與牛津大學研發的新冠疫苗，但各地相繼有民眾接種阿斯利康疫苗後嚴重過敏或出現血栓。西班牙已經宣佈暫停接種阿斯利康疫苗，但西班牙當局宣佈新增3宗血栓個案，其中一人已經死亡。死者為西班牙當地一名教師，過往無病史。

西班牙衛生部周三（17日）表示，正在調查3宗接種阿斯利康疫苗後出現血栓個案，其中一人已經死亡。其中一宗個案於周一（15日）發現，其餘兩宗則在周二（16日）通報。

世衛建議繼續接種阿斯利康疫苗 稱風險遠低於染疫 【下一頁】

接種後出現血栓的死者來自西班牙南部馬貝拉（Marbella），是一名43歲的中學數學女教師。死者育有兩名孩子，過往沒有病史。當局指該教師在接種數小時後，開始感到不適並表示頭痛。她前往急症室求醫，醫生當時指相關症狀是接種疫苗後的普通副作用。

當地傳媒指，該教師在數日後仍感到不適，再度前往醫院求醫。醫院為教師掃描後發現她的腦部出血，她接受緊急手術後仍不治。

歐盟欲阻阿斯利康疫苗出口英國 夏國賢：邊緣政策 【下一頁】

西班牙衛生局發表聲明指，3名血栓患者都出現血小板數量下降的情況，可能表示凝血系統被異常激活，然後在異常部位出現形成血栓。但西班牙藥品和保健產品局（Medicines and Health Products Agency，AEMPS）則強調，血栓可能會在「普通人群」（general population）中發生，正與歐盟藥品管理局（European Medicines Agency，簡稱：EMA）合作調查，研究事件和疫苗是否存在關聯。

另外，南韓中央防疫對策本部周四（18日）表示，一名20多歲的男子在接種疫苗後出現血栓情況，是南韓出現的第二宗血栓個案，但暫未公佈該男子接種哪一款疫苗。

責任編輯：李俊儀

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