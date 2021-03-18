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美國邊境非法移民急增 拜登閉翳叫「咪嚟」

環球社會熱點 12:17 2021/03/18

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美國總統拜登上任後面對非法移民潮問題，美國國土安全部長更指出，美國正面對20年以來最多的南部邊境非法移民數。拜登對南部非法邊境移民急增的問題似乎很頭痛，更呼籲一班非法移民「咪嚟美國。」

狠批拜登釀邊境移民危機 特朗普：摧毀美國 【下一頁】

拜登（Joe Biden）接受美國廣播公司（ABC）的訪問，於當地周三（17日）播出。拜登於訪問時指出，美國目前正阻止大量成年人及家庭非法越境。

拜登更明確表示：

我可以說得很清楚——不要過來。不要離開你所在的城鎮、城市或社區。

I can say quite clearly: Don't come over.Don't leave your town or city or community.）

拜登恢復向美國移民簽發綠卡 解除特朗普任内禁令 【下一頁】

最近數周有大量移民試圖非法越境進入美國，有大量青少年及兒童在沒有成年人陪伴下獨自越境，於美墨邊境遭到當局拘留。共和黨人更批評，拜登撤銷美國前總統特朗普（Donald Trump）嚴厲打擊移民的政策，導致移民大量湧至美國。

但拜登否認上述指控，他聲稱美國非法移民的人數在兩年前已有急增的趨勢。拜登更指他目前是接管了前人留下來的爛攤子（try and get control of the mess that was inherited），試圖設法控制移民湧入的亂局。

責任編輯：鄭錦玲

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