美國邊境非法移民急增 拜登閉翳叫「咪嚟」

美國總統拜登上任後面對非法移民潮問題,美國國土安全部長更指出,美國正面對20年以來最多的南部邊境非法移民數。拜登對南部非法邊境移民急增的問題似乎很頭痛,更呼籲一班非法移民「咪嚟美國。」

拜登(Joe Biden)接受美國廣播公司(ABC)的訪問,於當地周三(17日)播出。拜登於訪問時指出,美國目前正阻止大量成年人及家庭非法越境。

拜登更明確表示:

我可以說得很清楚——不要過來。不要離開你所在的城鎮、城市或社區。 I can say quite clearly: Don't come over.Don't leave your town or city or community.)

最近數周有大量移民試圖非法越境進入美國,有大量青少年及兒童在沒有成年人陪伴下獨自越境,於美墨邊境遭到當局拘留。共和黨人更批評,拜登撤銷美國前總統特朗普(Donald Trump)嚴厲打擊移民的政策,導致移民大量湧至美國。

但拜登否認上述指控,他聲稱美國非法移民的人數在兩年前已有急增的趨勢。拜登更指他目前是接管了前人留下來的爛攤子(try and get control of the mess that was inherited),試圖設法控制移民湧入的亂局。

