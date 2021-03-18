【業績│體育用品股】特步去年少賺三成末期息維持7.5仙　料主品牌全年至少開200家店

▲ 【業績│體育用品股】特步去年少賺三成末期息維持7.5仙 加快索康尼、邁樂和帕拉丁品牌在內地開店計劃

特步 （01368） 去年純利下跌29.5%至5.13億元（人民幣，下同），經營溢利亦減少25.6%至9.18億元，末期息維持7.5港仙。整體毛利率下跌4.3個百分點至39.1%；淨利潤率亦降2.6個百分點至6.3%。特步主席丁水波表示，在低基數效應下，料今年增長強勁，相信毛利率去年已是低點，今年將會回升。

特步今日收報3.72元，跌1.3%。

主品牌店舖將翻新、加大面積

丁水波預計，今年主品牌將會新增約200至300家店，數量不算多，主要改變現有店舖結構，將會加大店舖面積，提升店舖效率。

新品牌方面，他指，帕拉丁（Palladium）今年計劃開30至50家直營店，料全年仍會錄得虧損，但會較去年少。索康尼（Saucony）及邁樂（Merrell）亦同樣計劃新增一樣店舖數目，料今年或會蝕9000萬至1億元，當中集團約佔4500萬至5000萬元。而蓋世威（K-swiss）仍在整合及重塑品牌中，最快年底至明年初開店。

特步去年收入微跌0.1%至81.72億元，按品牌性質劃分，大眾運動佔87%，時尚運動佔12%，餘下1%為專業運動。大眾運動收入減少7.9%至71.01億元，時尚運動及專業運動則分別升114.4%及608.6%。

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按產品種類劃分，鞋履佔62%，服裝佔36%，配飾佔2%。鞋履收入增長8.5%至50.47億元，服裝收入減少11.4%至29.64億元，配飾亦減少12.9%。

綫上收入佔比有望升至3成

丁水波指，集團預期商業活動的復甦和消費者信心的逐步恢復將於2021年繼續促進中國內地經濟正增長，並且將有利於消費板塊。

另外，集團提到，綫上業務佔比達25%，丁水波指，除了傳統電商如京東 （09618） 等，抖音及直播等新模式也愈來愈普及，料綫上業務佔比有望升至30%。

（第二版新增管理層言論）

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編輯：陳韻妍、袁諾曦