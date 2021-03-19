  • 26°C
香港時間 : 2021319日 (五) 12:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績│體育用品股】特步去年少賺三成末期息維持7.5仙　半日升3%　大和上調評級至「買入」

股市 12:02 2021/03/19

分享：

【業績│體育用品股】特步去年少賺三成末期息維持7.5仙　加快索康尼、邁樂和帕拉丁品牌在內地開店計劃

特步 （01368） 去年純利下跌29.5%至5.13億元（人民幣，下同），經營溢利亦減少25.6%至9.18億元，末期息維持7.5港仙。整體毛利率下跌4.3個百分點至39.1%；淨利潤率亦降2.6個百分點至6.3%。特步主席丁水波表示，在低基數效應下，料今年增長強勁，相信毛利率去年已是低點，今年將會回升。

特步昨日收報3.72元，跌1.3%。今早股價回升，至中午收市，特步升3.2%，報3.84元，成交4210萬。

主品牌店舖將翻新、加大面積

丁水波預計，今年主品牌將會新增約200至300家店，數量不算多，主要改變現有店舖結構，將會加大店舖面積，提升店舖效率。

新品牌方面，他指，帕拉丁（Palladium）今年計劃開30至50家直營店，料全年仍會錄得虧損，但會較去年少。索康尼（Saucony）及邁樂（Merrell）亦同樣計劃新增一樣店舖數目，料今年或會蝕9000萬至1億元，當中集團約佔4500萬至5000萬元。而蓋世威（K-swiss）仍在整合及重塑品牌中，最快年底至明年初開店。

特步去年收入微跌0.1%至81.72億元，按品牌性質劃分，大眾運動佔87%，時尚運動佔12%，餘下1%為專業運動。大眾運動收入減少7.9%至71.01億元，時尚運動及專業運動則分別升114.4%及608.6%。

特步上季零售銷售錄高單位數增長，詳見【下一頁】

按產品種類劃分，鞋履佔62%，服裝佔36%，配飾佔2%。鞋履收入增長8.5%至50.47億元，服裝收入減少11.4%至29.64億元，配飾亦減少12.9%。

綫上收入佔比有望升至3成

丁水波指，集團預期商業活動的復甦和消費者信心的逐步恢復將於2021年繼續促進中國內地經濟正增長，並且將有利於消費板塊。

另外，集團提到，綫上業務佔比達25%，丁水波指，除了傳統電商如京東 （09618） 等，抖音及直播等新模式也愈來愈普及，料綫上業務佔比有望升至30%。

大和﹕料帕拉丁和蓋世威今年虧損將會收窄

大和發表績後報告，將特步目標價上升至4.5元，評級上調為「買入」。該行指，特步去年純利跌幅比外界預期多出13%，比該行預期亦高出7%。不過，考慮到特步今年首兩個月銷售增幅按年升5成，折扣率恢復正常，庫存量亦將於今年內回落，因此仍看好特步今年表現。

該行亦指，儘管帕拉丁、索康尼、邁樂等品牌今年或會錄得虧損，但預計帕拉丁和蓋世威今年虧損將會收窄，對其銷售前景感樂觀。

（第二版新增管理層言論）

（第三版新增大和發表報告）

相關文章：【體育用品股】惠譽：361度業務逐漸從疫情中復甦　股價大升三成

相關文章：【體育用品股】中國動向半年純利增長4.9倍至11.6億元人幣　持續關閉低效店舖

編輯：陳韻妍、袁諾曦

港股 特步國際（01368） 業績公布 純利 鞋履 體育用品股 運動

上一篇文章

【復必泰疫苗】維港投資周凱旋據報接種輝瑞疫苗

下一篇文章

【中國債務】年初至今逾100億美元債務違約　內房、能源企業、地方政府遭殃
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【百度上市】百度9888定價252元　水位縮至253.5元（不斷更新）
【百度上市】百度9888定價252元　水位縮至253.5元（不斷更新）
【Bilibili上市】嗶哩嗶哩「B站」9626今起招股入場費19959元　集資最多247億元
【Bilibili上市】嗶哩嗶哩「B站」9626今起招股入場費19959元　集資最多247億元
【bilibili上市】嗶哩嗶哩9626孖展升溫　次日暫錄231億、超購31倍（不斷更新）
【bilibili上市】嗶哩嗶哩9626孖展升溫　次日暫錄231億、超購31倍（不斷更新）
【美股期貨】美十年期債息於1.7厘　道指期貨升近50點、納指期貨微升（不斷更新）
【美股期貨】美十年期債息於1.7厘　道指期貨升近50點、納指期貨微升（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR低港1.7%阿里美股低1.8%　恒指夜期跌211點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR低港1.7%阿里美股低1.8%　恒指夜期跌211點（不斷更新）
【Bilibili上市】嗶哩嗶哩「B站」9626正在招股　券商予目標價有幾高？
【Bilibili上市】嗶哩嗶哩「B站」9626正在招股　券商予目標價有幾高？