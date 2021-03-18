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【業績│體育用品股】特步去年少賺三成末期息維持7.5仙　加快索康尼、邁樂和帕拉丁品牌在內地開店計劃

股市 12:16 2021/03/18

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【業績│體育用品股】特步去年少賺三成末期息維持7.5仙　加快索康尼、邁樂和帕拉丁品牌在內地開店計劃

特步 （01368） 去年純利下跌29.5%至5.13億元（人民幣，下同），經營溢利亦減少25.6%至9.18億元，末期息維持7.5港仙。整體毛利率下跌4.3個百分點至39.1%；淨利潤率亦降2.6個百分點至6.3%。

收入去年微跌0.1%至81.72億元，按品牌性質劃分，大眾運動佔87%，時尚運動佔12%，餘下1%為專業運動。大眾運動收入減少7.9%至71.01億元，時尚運動及專業運動則分別升114.4%及608.6%。

特步上季零售銷售錄高單位數增長，詳見【下一頁】

按產品種類劃分，鞋履佔62%，服裝佔36%，配飾佔2%。鞋履收入增長8.5%至50.47億元，服裝收入減少11.4%至29.64億元，配飾亦減少12.9%。

主席丁水波指，集團預期商業活動的復甦和消費者信心的逐步恢復將於2021年繼續促進中國內地經濟正增長，並且將有利於消費板塊。集團將於2021年加快索康尼、邁樂和帕拉丁在中國內地的開店計劃，並專注於蓋世威的品牌重塑。

相關文章：【體育用品股】惠譽：361度業務逐漸從疫情中復甦　股價大升三成

相關文章：【體育用品股】中國動向半年純利增長4.9倍至11.6億元人幣　持續關閉低效店舖

 

編輯：陳韻妍

港股 特步國際（01368） 業績公布 純利 鞋履 體育用品股 運動

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