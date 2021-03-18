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【WhatsApp更新】WhatsApp官方宣布　將不支援iOS 10以下iPhone設備

科技 12:30 2021/03/18

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WhatsApp宣布更新到最新版本後，WhatsApp將不再支援iOS 10以下的設備。

通訊軟件WhatsApp雖然早前引起一場私隱爭議，但出於工作、家庭等不同原因，WhatsApp依然是香港人重要的聯絡工具之一。不過各位舊款iPhone用家就要注意喇！WhatsApp宣布更新到最新版本後，WhatsApp將不再支援iOS 10以下的設備，即WhatsApp將無法在iPhone 4s上運行。

【WhatsApp新功能】WhatsApp擬引進播放速度調整功能　語音訊息可自行調整語速

【WhatsApp更新】拒絕WhatsApp新條款　將無法發送訊息、帳號或被移除

WhatsApp近日在官網宣布，推出最新版本2.2.150。程式更新後，將不再支援iOS 10以下的蘋果設備，即僅支援iOS 9的iPhone 4S或之前更舊的機款將會被淘汰。此外，Android 4.0.3以下的Android設備也將無法支援2.2.150版本。

WhatsApp提醒用戶，若使用的設備不再支援WhatsApp，應提前備份重要資料及聊天紀錄，避免更新後無法使用。

【WhatsApp新功能】WhatsApp開發「閱後即焚」功能　卻未設阻止截圖技術

責任編輯：曾曉汶

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