▲ 【美息不變】高盛：聯儲局最快2022年初收水 2023年前不會加息

美國聯儲局按兵不動，重申2023年前不加息及維持資產購買計劃。券商高盛指，維持對聯儲局最早2022年開始收水的預期，而聯邦基金利率則至2024年上半年前都不會改變。

除了美國，本周多國議息

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聯儲局重申3年不加息 調高今年通脹預測至2.4%【下一頁】

聯儲局議息會議後發聲明，聯邦基金利率目標維持0%至0.25%不變，資產購買政策同時不變。高盛指，聲明中繼續強調新冠疫情目前對經濟活動的影響，並了解經濟復甦步伐近月明顯加速，有別於早前形容的「溫和」經甦。

金管局：美國通脹及經濟復甦步伐 將影響利率及資金流【下一頁】

高盛續指，聯儲局的利率點陣圖顯示，可預測的一段時期息率都不會改變，有別於該行預期會有1次加息的預測。但高盛指出，儲局官員對將來息口看法似乎有分歧，7名預期會加息至少1次的官員當中，6名都預期2023年底前會有幾次加息，另有4名官員預期2022年底前會加息1次。

考慮到儲局對通脹率的預期趨升，維持對聯儲局最早2022年初開始收水的預期，而聯邦基金利率則至2024年上半年前都不會改變。

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編輯：趙穎妍