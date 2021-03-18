 “創不同”學院結業展　在新常態下探索社區，無分大細齊來創意實踐

下一篇文章
八會聯合主辦 「2021年線上學識分享獎學金 」 讓兒童停課不停學
持續多時的新冠病毒疫症影響各行各業，許多藝文活動都要變陣。由創不同協作（MaD）主辦、香港賽馬會慈善信託基金捐助的香港賽馬會社區資助計劃 – “創不同”學院，面對過去一年的挑戰，與建築設計師、老師、藝術家、社會創新者等各界伙伴共同努力，繼續策劃多個公眾教育項目，與大專及中小學生、家長、在職青年等不同背景的參加者，一同透過文化創意及社會創新體驗，在逆境下發揮小宇宙。
MaD將於3月27日至4月6日在賽馬會創意藝術中心舉辦“創不同”學院結業展，分享這一年各位參加者豐盛的學習成果，包括小學生與家長親手製作的校園遊戲裝置、以樹為題的藝術創作、記載家常菜背後動人故事的《社區食記》、關注環保和社區的小型社創項目等。除了實體展覽，3月27日亦設兩場網上分享會，“創不同”種子計劃的年輕社創隊伍將與公眾分享他們的創新歷程。歡迎公眾參與結業展活動，感受年輕一代的創新力量。
所有節目費用全免，查詢：3996 2788 / ask@MaD.asia
【展覽】
日期：2021年3月27日至4月6日
地點：賽馬會創意藝術中心（九龍石硤尾白田街30號）
節目詳情：http://www.mad.asia/programmes/mad-school/855
【“創不同”種子計劃項目分享】
分享會一：永續生活
日期：2021年3月27日（六）
時間：下午3時至4時
參與隊伍：
● 大坑大塑除（香港真光中學）
● “鋁罐可以”回收桶（公開組）
● 小樹林（公開組）
分享會二：社區人文
日期：2021年3月27日（六）
時間：下午4時15分至5時15分
參與隊伍：
● 大「步」遊香港（王肇枝中學）
● 將軍澳水邊聚（公開組）
● 堅 Game（公開組）
● Drawing Together（公開組）
更多精彩項目：與三地創新者暢談遊戲大意義、探索遊樂場創新前路
另外，MaD在未來數月將有更多新項目出爐，包括「玩之大學」在4月2日及3日舉行的兩場網上公開課，台灣的還我特色公園行動聯盟、西班牙的建築設計團隊Basurama和本地的藝術組合Mudwork及親子組織綠腳丫，與大家暢談遊樂空間創新，以及如何以遊戲連結社區、活化城市空間。
至於有興趣更深入探索遊樂空間議題的朋友則不要錯過3月29日（一）至5月8日（六）舉行的「創不同之旅｜玩想遊樂空間」，參加者會走訪本港最創新好玩的遊樂場，MaD還邀請了推動遊樂空間創新的規劃者、設計師、管理者、藝術家等專家，介紹不同項目背後的理念和自身經驗。活動現正招募參加者，歡迎18至35歲人士報名，截止日期為3月22日。
【公開課一｜玩在城市——玩出大意義】
詳情：http://www.mad.asia/programmes/mad-school/852
【公開課二｜玩在城市——孩子的拍檔】
詳情：http://www.mad.asia/programmes/mad-school/854
【創不同之旅｜玩想遊樂空間】
詳情：http://www.mad.asia/programmes/mad-school/861
關於創不同協作 (Make A Difference Institute)
創不同協作（MaD）以香港為根據地，是民間發起的非牟利非政府文化教育組織。MADi策動跨界合作平台 ，鼓勵運用創意及創新方法解決時代挑戰，促進亞洲正面改變；也提倡富同理心及合乎道德的合作方式，推動永續發展、多元共融，致力締造創意公民社會。
關於香港賽馬會社區資助計劃 –“創不同”學院
由香港賽馬會慈善信託基金捐助，香港賽馬會社區資助計劃 –“創不同”學院銳意填補現時常規教育的缺口，持續提供跨界、創新、具社會意識及強調行動的學習經驗。透過與國際伙伴合辦有關創意、創新及創業的課程，學院是一個探討正面改變的交流平台，建立具前瞻思維的學習社群。
註：本機構所有節目均嚴格遵守政府最新公佈之防疫規例製作及進行。有關「結業展」及「創不同之旅」的防疫措施及特別安排，請參閱相關節目網頁。
（資料由客戶提供）