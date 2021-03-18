 “創不同”學院結業展　在新常態下探索社區，無分大細齊來創意實踐

持續多時的新冠病毒疫症影響各行各業，許多藝文活動都要變陣。由創不同協作（MaD）主辦、香港賽馬會慈善信託基金捐助的香港賽馬會社區資助計劃 – “創不同”學院，面對過去一年的挑戰，與建築設計師、老師、藝術家、社會創新者等各界伙伴共同努力，繼續策劃多個公眾教育項目，與大專及中小學生、家長、在職青年等不同背景的參加者，一同透過文化創意及社會創新體驗，在逆境下發揮小宇宙。

MaD將於3月27日至4月6日在賽馬會創意藝術中心舉辦“創不同”學院結業展，分享這一年各位參加者豐盛的學習成果，包括小學生與家長親手製作的校園遊戲裝置、以樹為題的藝術創作、記載家常菜背後動人故事的《社區食記》、關注環保和社區的小型社創項目等。除了實體展覽，3月27日亦設兩場網上分享會，“創不同”種子計劃的年輕社創隊伍將與公眾分享他們的創新歷程。歡迎公眾參與結業展活動，感受年輕一代的創新力量。

所有節目費用全免，查詢：3996 2788 / ask@MaD.asia

【展覽】

日期：2021年3月27日至4月6日

地點：賽馬會創意藝術中心（九龍石硤尾白田街30號）

節目詳情：http://www.mad.asia/programmes/mad-school/855

【“創不同”種子計劃項目分享】

分享會一：永續生活

日期：2021年3月27日（六）

時間：下午3時至4時

參與隊伍：

● 大坑大塑除（香港真光中學）

● “鋁罐可以”回收桶（公開組）

● 小樹林（公開組）

分享會二：社區人文

日期：2021年3月27日（六）

時間：下午4時15分至5時15分

參與隊伍：

● 大「步」遊香港（王肇枝中學）

● 將軍澳水邊聚（公開組）

● 堅 Game（公開組）

● Drawing Together（公開組）

▲ 去年10月起，MaD與聖文德天主教小學、一口設計工作室和智樂兒童遊樂協會合作，策動“在地研習室｜聖文德“玩”計劃”，招募一班小三至小五學生及其家長，齊齊為校內五個空間設計遊戲裝置。遊戲裝置將於結業展公開展出。

▲ 首屆“創不同”種子計劃於去年10月開展，計劃以中三至中六、大專院校學生及17至24歲的年輕人為對象，鼓勵年輕人發起小型社創行動，回應社會問題。

更多精彩項目：與三地創新者暢談遊戲大意義、探索遊樂場創新前路

另外，MaD在未來數月將有更多新項目出爐，包括「玩之大學」在4月2日及3日舉行的兩場網上公開課，台灣的還我特色公園行動聯盟、西班牙的建築設計團隊Basurama和本地的藝術組合Mudwork及親子組織綠腳丫，與大家暢談遊樂空間創新，以及如何以遊戲連結社區、活化城市空間。



至於有興趣更深入探索遊樂空間議題的朋友則不要錯過3月29日（一）至5月8日（六）舉行的「創不同之旅｜玩想遊樂空間」，參加者會走訪本港最創新好玩的遊樂場，MaD還邀請了推動遊樂空間創新的規劃者、設計師、管理者、藝術家等專家，介紹不同項目背後的理念和自身經驗。活動現正招募參加者，歡迎18至35歲人士報名，截止日期為3月22日。



【公開課一｜玩在城市——玩出大意義】

詳情：http://www.mad.asia/programmes/mad-school/852

【公開課二｜玩在城市——孩子的拍檔】

詳情：http://www.mad.asia/programmes/mad-school/854

【創不同之旅｜玩想遊樂空間】

詳情：http://www.mad.asia/programmes/mad-school/861

▲ 左：來自西班牙的設計團隊Basurama將會分享他們在世界各地以好玩創意項目探討廢物問題的經驗，以及如何在項目不同階段凝聚社區。右：香港的藝術組合Mudwork也會介紹近年一些與遊戲、社區和廢物升級再造的作品。

▲ 來自台北的還我特色公園行動聯盟（左）和本地親子組織綠腳丫（右），將會談談大人怎樣成為孩子的最佳拍檔，一起創造更自由和好玩的社區。

▲ 豐物道海濱休憩用地／「捐山窿」公園是創不同之旅的其中一個考察地點，參加者將有機會與有份設計這空間的智樂兒童遊樂協會交流。（照片提供：智樂兒童遊樂協會）

關於創不同協作 (Make A Difference Institute)

創不同協作（MaD）以香港為根據地，是民間發起的非牟利非政府文化教育組織。MADi策動跨界合作平台 ，鼓勵運用創意及創新方法解決時代挑戰，促進亞洲正面改變；也提倡富同理心及合乎道德的合作方式，推動永續發展、多元共融，致力締造創意公民社會。



關於香港賽馬會社區資助計劃 –“創不同”學院

由香港賽馬會慈善信託基金捐助，香港賽馬會社區資助計劃 –“創不同”學院銳意填補現時常規教育的缺口，持續提供跨界、創新、具社會意識及強調行動的學習經驗。透過與國際伙伴合辦有關創意、創新及創業的課程，學院是一個探討正面改變的交流平台，建立具前瞻思維的學習社群。

註：本機構所有節目均嚴格遵守政府最新公佈之防疫規例製作及進行。有關「結業展」及「創不同之旅」的防疫措施及特別安排，請參閱相關節目網頁。

（資料由客戶提供）