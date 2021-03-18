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【消費優惠】黃埔天地推春日消費優惠　消費回最高達30%

商業 12:00 2021/03/18

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紅磡黃埔天地推出兩項春日消費大獎賞，包括顧客消費指定金額後回贈。（黃埔天地提供）

疫情之下商場為了增加人流、刺激消費，推出了多項消費優惠和獎賞。紅磡黃埔天地推出兩項春日消費大獎賞，包括顧客消費指定金額後回贈，以及大抽獎活動，大獎將送出iPhone 11 Pro（256GB）。

獎賞活動一：《春日戲味美味賞不停》
由2021年3月27日至4月11日期間，商場送出嘉禾黃埔及美食現金券回贈，現金券組合回贈最高逾30%。

只要在場內最低消費滿400元可獲100元嘉禾黃埔現金券；消費滿800元可獲總值200元嘉禾黃埔及美食現金券；而消費滿1,200元，可獲總值400元嘉禾黃埔及美食現金券。

【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

【周末好去處】PopWalk連續兩周末舉辦市集　設40個特色手作品牌

獎賞活動二：《春日好賞大抽獎》
由2021年4月2日至4月18日期間，顧客在場內任何商舖以電子貨幣消費滿200元或以上，憑即日單一電子貨幣消費存根及對應商戶之機印發票，可換領抽獎券乙張參加大抽獎。

頭獎總值逾12,000元，包括送出Apple iPhone 11 Pro（256GB）及6,000元指定商戶現金券。其他獎品包括Apple iPad、Apple Watch、Dyson個人空氣淨化風扇、任天堂Switch遊戲機等電子產品及電器，以及最低總值1,000元指定商戶現金券組合。

責任編輯：馬意文

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