【券商點睇】磷酸鐵鋰電池需求強勁 鋰礦石升勢或超預期

調查機構評估顯示，在磷酸鐵鋰（LFP）電池需求旺盛的情況下，中國鋰價格持續上漲。截至周三（17日），金屬鋰均價為每噸56.5萬元（人民幣，下同），年內上漲8萬元；碳酸鋰均價每噸8.05萬元，年內漲3.25萬元。

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無他，今年磷酸鐵鋰電池的產量急升，跟電動車產業興旺有直接關係。中汽協數字顯示，首兩個月該電池產量累計9.5GWh，佔動力電池總產量44.3%，按年大增6.2倍。

華創證券指，價格上漲主要因供需兩端不平衡所致，從供應端角度，礦石資源緊張是導致價格急升的主要因素，由年初至今供需缺口在20%至25%左右。

安信證券估計新能源動力和儲能領域將貢獻鋰的主要需求增量。2021至2025年全球鋰需求將由43.4萬噸增至92.43萬噸。其中，動力領域期內的佔比將從40%提升至60%，儲能領域佔比將從7%提升至10%。

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國泰君安預計，2021年鋰行業需求為43萬至52萬噸，供給最大能釋放的產量為54萬噸，2021年鋰行業供需緊平衡。若需求超預期，或者補庫、排產超預期，2021年很有可能出現供不應求的狀態。

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記者：林衛