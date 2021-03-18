  • 23°C
香港時間 : 2021318日 (四) 13:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【券商點睇】磷酸鐵鋰電池需求強勁 鋰礦石升勢或超預期

股樓投資 12:29 2021/03/18

分享：

調查機構評估顯示，在磷酸鐵鋰（LFP）電池需求旺盛的情況下，中國鋰價格持續上漲。截至周三（17日），金屬鋰均價為每噸56.5萬元（人民幣，下同），年內上漲8萬元；碳酸鋰均價每噸8.05萬元，年內漲3.25萬元。

【回購失效】美的啟動A股史上最大回購案 日均買入4億多元後股價照跌 股民問有多少大戶走了？，請按【見下頁

無他，今年磷酸鐵鋰電池的產量急升，跟電動車產業興旺有直接關係。中汽協數字顯示，首兩個月該電池產量累計9.5GWh，佔動力電池總產量44.3%，按年大增6.2倍。

華創證券指，價格上漲主要因供需兩端不平衡所致，從供應端角度，礦石資源緊張是導致價格急升的主要因素，由年初至今供需缺口在20%至25%左右。

安信證券估計新能源動力和儲能領域將貢獻鋰的主要需求增量。2021至2025年全球鋰需求將由43.4萬噸增至92.43萬噸。其中，動力領域期內的佔比將從40%提升至60%，儲能領域佔比將從7%提升至10%。

【樓市故事】 2組客搶購愉景新城3房 準新人特地請假斥1,000萬買樓 業主為守承諾寧願少賺8萬元，請按【見下頁

國泰君安預計，2021年鋰行業需求為43萬至52萬噸，供給最大能釋放的產量為54萬噸，2021年鋰行業供需緊平衡。若需求超預期，或者補庫、排產超預期，2021年很有可能出現供不應求的狀態。

【延伸閱讀】本周公布業績  重點港股一覽，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +16
    +15

 

iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」路】
 
# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com
# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ
# Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

天齊鋰業（深：002466） 贛鋒鋰業（01772） 行業 中國 商品

上一篇文章

【異動股】舜宇純利升逾2成勝預期 野村上調投資評級 股價抽升一成重上20天綫

下一篇文章

【回購失效】美的啟動A股史上最大回購案 日均買入4億多元後股價照跌 股民問有多少大戶走了？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市故事】盈翠半島單邊3房擁超靚海景 住同屋苑慈父一睇即斥1275萬承接 同囝囝可以住近啲
【樓市故事】盈翠半島單邊3房擁超靚海景 住同屋苑慈父一睇即斥1275萬承接 同囝囝可以住近啲
【一家三口安樂窩】80後夫婦擲60萬裝修上車盤　設計師善用玻璃間隔　增屋內透光度　580呎單位變LINE FRIENDS展覽館
【一家三口安樂窩】80後夫婦擲60萬裝修上車盤　設計師善用玻璃間隔　增屋內透光度　580呎單位變LINE FRIENDS展覽館
【職場熱話】公司秘書耍小聰明 印50白紙慳功夫 老闆唔欣賞竟即炒？ 網民：你有沒有懶到咁？
【職場熱話】公司秘書耍小聰明 印50白紙慳功夫 老闆唔欣賞竟即炒？ 網民：你有沒有懶到咁？
【大行報告】內地旅遊業復甦　大摩估呢隻股60日內將跑贏大市　機會率達70％以上
【大行報告】內地旅遊業復甦　大摩估呢隻股60日內將跑贏大市　機會率達70％以上
【股市熱話】公司唔玩股票同事都入市 憂股災信號出現　網民：等終極一跌
【股市熱話】公司唔玩股票同事都入市 憂股災信號出現　網民：等終極一跌
【異動股】這隻新能源股發盈警 預期全年虧損最少58億人幣 全日不跌反大升近一成
【異動股】這隻新能源股發盈警 預期全年虧損最少58億人幣 全日不跌反大升近一成