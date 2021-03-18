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【bilibili上市】嗶哩嗶哩9626首日孖展錄68億、超購8倍　配售已足額（不斷更新）

新股IPO 16:10 2021/03/18

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嗶哩嗶哩bilibili上市，最新孖展認購情況不斷更新

內地熱門影片網嗶哩嗶哩bilibili（新上市編輯：09626）周四（18日）首日招股，孖展認購已錄約68.8億元認購，公開招股部分超額認購8倍。綜合4家券商消息，富途已錄37.35億元嗶哩嗶哩孖展認購額，輝立錄9億元、凱基錄8億元，華盛錄2693萬元。嗶哩嗶哩招股至23日中午，並於22日截止認購。

另外，外電消息指，嗶哩嗶哩國際配售部分已錄足額認購。

「B站」創辦人徐逸僅31歲，二次元狂熱者、技術宅成百億富豪，可見【下一頁】

嗶哩嗶哩「B站」招股 投行予目標價有幾高？可見【下一頁】

圖看bilibili上市和業務重點更清晰

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嗶哩嗶哩香港上市發行2500萬股，每股上限價為988元，集資最多247億元。嗶哩嗶哩回撥前僅將3%或75萬股用於公開發售，以一手20股計，入場費19959元。

券商點睇bilibili？目標價幾高？詳見【下一頁】

6幅圖看清嗶哩嗶哩bilibili與同業比較，詳見【下一頁】

以百度 （新上市編號：09888） 擬於3月23日上市，即認購百度資金可在周一（22日）回籠，有利嗶哩嗶哩招股後期反應。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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編輯：麥德銘

港股 嗶哩嗶哩（09626） 嗶哩嗶哩（美：BILI） 集資 配售 孖展 IPO

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