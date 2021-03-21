  • 19°C
香港時間 : 2021321日 (日) 17:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【bilibili上市】嗶哩嗶哩9626孖展升溫　突破300億、超購41倍（不斷更新）

新股IPO 17:08 2021/03/21

分享：

嗶哩嗶哩bilibili上市，最新孖展認購情況不斷更新

內地熱門影片網嗶哩嗶哩bilibili（新上市編輯：09626）周四（18日）起招股。綜合券商數據顯示，嗶哩嗶哩的孖展認購金額達305億元，相當於公開招股部分超額認購41倍，其中富途錄63.88億元、耀才借出42億元，輝立52億元、華泰國際35億元，華盛錄18億元。嗶哩嗶哩於23日中午正式截止招股，孖展認購就會在22日結束。

另外，外電消息指，嗶哩嗶哩國際配售部分已錄足額認購。

「B站」創辦人徐逸僅31歲，二次元狂熱者、技術宅成百億富豪，可見【下一頁】

嗶哩嗶哩「B站」招股 投行予目標價有幾高？可見【下一頁】

圖看bilibili上市和業務重點更清晰

    點擊圖片放大
    +6
    +5

嗶哩嗶哩香港上市發行2500萬股，每股上限價為988元，集資最多247億元。嗶哩嗶哩回撥前僅將3%或75萬股用於公開發售，以一手20股計，入場費19959元。

券商點睇bilibili？目標價幾高？詳見【下一頁】

6幅圖看清嗶哩嗶哩bilibili與同業比較，詳見【下一頁】

以百度 （新上市編號：09888） 擬於3月23日上市，即認購百度資金可在周一（22日）回籠，有利嗶哩嗶哩招股後期反應。

【百度孖展數】

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：

【bilibili上市】嗶哩嗶哩「B站」9626受新世代熱捧　6幅圖看清bilibili在同業間表現

【Bilibili上市】嗶哩嗶哩「B站」9626今起招股入場費19959元　集資最多247億元

【Bilibili上市】騰訊阿里巴巴齊為嗶哩嗶哩「b站」主要股東　高層擁76%投票權

【Bilibili上市】百度9888港股市值逾8000億、港股市值排第十　嗶哩嗶哩市值又幾多？

編輯：麥德銘

港股 嗶哩嗶哩—SW（09626） 嗶哩嗶哩（美：BILI） 集資 配售 孖展 IPO

上一篇文章

【新股IPO】百融雲創6608招股反應熱烈　孖展近240億元、超額認購近60倍（不斷更新）

下一篇文章

【bilibili上市】嗶哩嗶哩9626僅二次元社區咁簡單？　看清「B站」真正靠甚麼賺錢
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【百度上市】百度9888定價252元　水位蒸發暫蝕百元（不斷更新）
【百度上市】百度9888定價252元　水位蒸發暫蝕百元（不斷更新）
【bilibili上市】嗶哩嗶哩9626孖展升溫　突破300億、超購41倍（不斷更新）
【bilibili上市】嗶哩嗶哩9626孖展升溫　突破300億、超購41倍（不斷更新）
【虛擬貨幣】「螞蟻幣」稱由馬雲主導　獲央行、螞蟻、中芯參與　螞蟻集團﹕未有進行任何形式的合作
【虛擬貨幣】「螞蟻幣」稱由馬雲主導　獲央行、螞蟻、中芯參與　螞蟻集團﹕未有進行任何形式的合作
【新股IPO】百融雲創6608招股反應熱烈　孖展近240億元、超額認購近60倍（不斷更新）
【新股IPO】百融雲創6608招股反應熱烈　孖展近240億元、超額認購近60倍（不斷更新）
【Tesla】馬斯克：若特斯拉汽車用於間諜活動 公司將被關閉（第二版）
【Tesla】馬斯克：若特斯拉汽車用於間諜活動 公司將被關閉（第二版）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR高港2.2%　網易ADR高港3.7%　夜期收市升107點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR高港2.2%　網易ADR高港3.7%　夜期收市升107點（不斷更新）