【bilibili上市】嗶哩嗶哩9626孖展升溫　次日暫錄231億、超購31倍（不斷更新）

▲ 嗶哩嗶哩bilibili上市，最新孖展認購情況不斷更新

內地熱門影片網嗶哩嗶哩bilibili（新上市編輯：09626）周四（18日）起招股。最新孖展認購嗶哩嗶哩的金額已達231億元，相當於公開招股部分超額認購31倍。綜合券商消息，富途錄54.3億元、耀才借出近40億元，輝立錄40億元、華泰國際錄31億元，華盛錄10億元。嗶哩嗶哩於23日中午正式截止招股，孖展認購就會在22日結束。

另外，外電消息指，嗶哩嗶哩國際配售部分已錄足額認購。

「B站」創辦人徐逸僅31歲，二次元狂熱者、技術宅成百億富豪，可見【下一頁】

嗶哩嗶哩「B站」招股 投行予目標價有幾高？可見【下一頁】

圖看bilibili上市和業務重點更清晰

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

嗶哩嗶哩香港上市發行2500萬股，每股上限價為988元，集資最多247億元。嗶哩嗶哩回撥前僅將3%或75萬股用於公開發售，以一手20股計，入場費19959元。

券商點睇bilibili？目標價幾高？詳見【下一頁】

6幅圖看清嗶哩嗶哩bilibili與同業比較，詳見【下一頁】

以百度 （新上市編號：09888） 擬於3月23日上市，即認購百度資金可在周一（22日）回籠，有利嗶哩嗶哩招股後期反應。

【百度孖展數】

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：

【bilibili上市】嗶哩嗶哩「B站」9626受新世代熱捧 6幅圖看清bilibili在同業間表現

【Bilibili上市】嗶哩嗶哩「B站」9626今起招股入場費19959元 集資最多247億元

【Bilibili上市】騰訊阿里巴巴齊為嗶哩嗶哩「b站」主要股東 高層擁76%投票權

【Bilibili上市】百度9888港股市值逾8000億、港股市值排第十 嗶哩嗶哩市值又幾多？

編輯：麥德銘