【阿斯利康疫苗】世衛建議繼續接種 稱風險遠低於染疫

全球多國本來正為民眾接種阿斯利康（Astrazeneca）與牛津大學研發的新冠疫苗，但各地相繼出現有民眾接種阿斯利康疫苗後嚴重過敏或出現血栓情況，不少國家近期宣佈停用阿斯利康疫苗。但世界衛生組織（WHO）則建議，各國可繼續接種阿斯利康疫苗。

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世衛周三（17日）發表聲明表示，世衛目前認為接種阿斯利康疫苗的益處大於風險，因此世衛建議可繼續接種。世衛指全球疫苗安全咨詢委員會（Global Advisory Committee on Vaccine Safety）正在仔細評估阿斯利康疫苗數據，審查完成後將會公開結果。

世衛公共衛生緊急計劃執行主任瑞安（Mike Ryan）指，世衛相信與疫苗相關的極低風險相比，新冠病毒為人帶來傷害的可能性要大得多，所以堅持建議民眾可繼續接種阿斯利康疫苗。

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世衛早前表示，將會與歐盟藥品管理局（European Medicines Agency，簡稱：EMA） 官員會面，商討阿斯利康疫苗安全問題。EMA將於當地時間周四（18日）評估結果。現時多個歐盟成員國宣佈暫停接種阿斯利康疫苗，包括德國、意大利、荷蘭等。

歐洲地區目前一共為民眾接種4,500萬劑新冠疫苗，在500萬名接種阿斯利康疫苗的人當中，共有30人出現血栓等現象。

責任編輯：李俊儀