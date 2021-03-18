【回購失效】美的啟動A股史上最大回購案 日均買入4億多元後股價照跌 股民問有多少大戶走了？

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【微盟集團】去年盈轉虧開市即被沽 微盟集團今日一度跌近17%
美的集團（深：000333）之前推出「A股史上最大回購案」，本以為會為積弱的股價帶來一點生氣，誰不知，愈回購愈跌。
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截至周四（17日），在15個交易日內，美的累計回購7,099.6萬股，支付總金額為62億元（人民幣，下同），即每日平均買入額為4億多元。回購價位介乎每股81.02元至95.68元。
內地報道指，若按回購方案的股份上限1億股計算，美的已完成了70%的預定額度，照這樣的情況看來，進一步回購的彈藥所剩無幾。
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有股民在論壇稱，跟「愈買愈漲」的回購常規邏輯不同，另有股民指，美的市值多達6,000億元，回購62億元的比例是螳臂擋車，也有人謂是次回購不知放走了多少大戶。
根據去年第三季業績，美的財務實力雄厚，手頭現金664.9億元，首三季經營活動淨現金流也達250億元，看來要再推出新一輪回購，應該不是問題。
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記者：林衛