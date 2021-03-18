【東京奧運】叫渡邊直美扮豬 創意總監涉歧視辭職（第二版）

日本東京奧運再傳出歧視風波，東京奧運開閉幕禮創意總監佐佐木宏曾提出希望日本女星渡邊直美「扮豬」表演，以切合奧運英文「Olympics」諳音「奧林pig」。但佐佐木宏的提議卻被指歧視作為女性的渡邊直美，日本傳媒報導消息後，佐佐木宏最終要向渡邊直美道歉及辭職。

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（第4段加入渡邊直美回應）

佐佐木宏去年12月獲任命為奧運儀式創意總監，負責東京奧運開幕及閉幕儀式。他曾參與2016年巴西里約奧運閉幕禮創作，安排時任日本首相安倍晉三化身超級馬里奧，從水管由日本穿越至巴西里約一幕令人印象深刻。

日本《週刊文春》報道，佐佐木宏本月在通訊程式向同事提出開玩笑建議，提議讓身材豐滿的日本搞笑藝人渡邊直美穿粉紅色服飾，在開幕禮上「扮豬」表演，以取奧運英文「Olympics」諳音「奧林pig」。他更提議讓扮成「奧林pig」的渡邊直美從天而降，表現得可愛一點。當時佐佐木宏的同事立即否決此想法，再沒有進一步討論有關話題。

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事件引起日本社會譁然並抨擊佐佐木宏的言論。佐佐木宏其後發布聲明向渡邊直美及受事件影響的人致歉，並透露已向新任東京奧組委主席橋本聖子請辭。

渡邊直美透過其所屬的事務所發表聲明，表示對佐佐木宏建議她「扮豬」感到驚訝，明白在螢光幕下的渡邊直美體型巨大是一個事實，但她對自己體型感到滿意，因此能不受外界以肥胖詞語形容情況下，盡情展現真正的「渡邊直美」。

渡邊直美續指，她由衷希望能擁有一個充滿歡樂及豐富的世界，能夠尊重、認識每個人有各自各的個性及思維方式。她表示自己還有很多不成熟之處，會努力改善，為觀眾帶來更多歡樂。

事實上，東京奧運已不是首次傳出歧視女性醜聞，其中前東京奧運組委會主席森喜朗言論涉及歧視女性而受到全國批評，最終難敵輿論壓力就事件辭職。

責任編輯：郭麗明