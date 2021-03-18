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今日推介舜宇光學科技 | 希慎、惠理集團、建行、希瑪眼科、鴻騰精密最新部署（立即觀看）

股市 12:48 2021/03/18

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恒生指數中午收報29472點，升438點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介舜宇光學科技 （02382） ，另亦會分析希慎興業 （00014） 、惠理集團 （00806） 、建設銀行 （00939） 、希瑪眼科 （03309） 及FIT HON TENG （06088） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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欄名 : 石Sir午市閒談

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股票 石鏡泉 恒生指數 FIT HON TENG（06088） 希瑪眼科（03309） 惠理集團（00806） 希慎興業（00014） 建設銀行（00939） 舜宇光學科技（02382）

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