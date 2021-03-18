美國不加息巴西卻加息0.75厘6年來首次　一文看懂其他央行動向

▲ 聯儲局議息後宣布維持聯邦基金基準利率0至0.25厘不變，並維持2023年底前不加息預期。

聯儲局議息後宣布維持聯邦基金基準利率0至0.25厘不變，並維持2023年底前不加息預期。另一邊廂，巴西央行宣布加息0.75厘，幅度大過預期，亦是近6年來首次加息。環球通脹預期升溫，各國如何應對成為市場焦點，隨時影響市場資金流向。

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巴西央行議息後，將基準利率上調0.75厘至2.75厘，加幅是逾十年來最大，市場預期加息0.5厘。是次亦為2015年以來首次加息。央行表明由於巴西通脹持續高過目標水平，需要減少寬鬆貨幣政策力度，預告除非通脹預期明顯改變，否則5月會再加息四分三厘。當地上月通脹5.2%，創四年高位，亦較央行3.75%的目標為高。

除了巴西，還有哪些國家有機會在短期收水？哪就需要留意各國議息會議時間。除了美國聯儲局，英倫銀行、俄羅斯、土耳其、挪威央行本周亦會議息。英倫銀行緊接在18日議息，市場料英倫銀行年內餘下時間都一直維持指標利率0.1厘和當前資產購買規模不變。

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另外，日本央行將於周五（19日）公布公布議息結果，市場預料日央行會維持貨幣政策不變。《日本經濟新聞》最新報導，日本央行正在考慮，擴大其10年期債券息率目標的波動區間，可能將把波動區間從目前的正負0.2%擴大

至正負0.25%。

日本央行總裁黑田東彥日前表示，近期全球債息上升或反映市場對經濟復蘇的樂觀情緒，但新型肺炎疫情仍是前景面臨的最大風險，認為維持孳息曲線穩定於低位非常重要。

歐洲央行此前議息後維持主要利率不變，並稱會繼續以每月200億歐元運作抗疫緊急買債計劃（PEPP），總規模1.85萬億歐元，表明下季開始買債計劃速度將顯著加快，持續至必須要的時間，到開始加息前不久才會結束。

目前來看，四大央行短期收緊貨幣政策機會不大，惟目前新興市場央行為遏通脹已蠢蠢欲動，而最影響中港股市，當然是中國人行動向。

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編輯：吳敏芳