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【三星手機】三星首度證實　Galaxy Note旗艦今年無法推出

科技 11:05 2021/03/18

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三星今年高階旗艦手機有機會在晶片供應短缺情況下而無法推出，受影響的機款包括Samsung Galaxy Note系列。

三星（Samsung）昨（17日）舉行發布會，宣布推出中檔A系列的後繼機Samsung Galaxy A52及高階版A72。在專注攻打中階手機市場的同時，外媒報道卻指出三星的高階市場面臨困境，今年高階旗艦手機有機會在晶片供應短缺情況下而無法推出，受影響的機款包括Samsung Galaxy Note系列。

【Samsung發布會】中檔機市場「爭崩頭」　IDC分析師：Samsung力拓中高檔智能電話市場  

【Samsung發布會】三星推中高檔機皇　Samsung Galaxy A52 5G即將登陸香港

據彭博報道指，三星電子移動業務負責人高東真（Koh Dong-jin）在近期於韓國首爾舉辦的年度股東會中表示，半導體行業出現「嚴重」失衡情況，科技行業一直在為半導體短缺而苦苦掙扎。該企管理層正與海外合作夥伴會面，試圖解決有關問題，但難言目前短缺問題可100%解決。

高東真又提到，Note系列在其商業組合中定位為高端款式，在一年內推出兩款旗艦機型可能是一個負擔，可能決定下半年不推出Galaxy Note系列新機，或將延遲到明年才發布。

較早前就曾傳出，三星已經將S Pen功能用於Galaxy S21 Ultra，同時也透露未來將會在更多機種內加入支援S Pen設計，令外界質疑，Galaxy Note系列的優勢已減退，三星也不會在推出Galaxy Note系列。高東真就再三強調，三星不會放棄Galaxy Note系列手機。

【芯片大戰】高通芯片持續缺貨　小米、OPPO或大量轉單聯發科

責任編輯：曾曉汶

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